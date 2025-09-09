La colaboradora aprovecha para contraatacar tras las críticas de Lequio a sus exclusivas en revistas

Alessandro Lequio, tras escuchar a Mar Flores: "Le estaba siendo infiel a uno de los hombres más poderosos del país"

Compartir







Alessandro Lequio está en el centro de la actualidad del corazón debido a las críticas que ha recibido de Mar Flores en una entrevista previa a la publicación de su libro de memorias. El colaborador de ‘Vamos a ver’ ha hablado en el programa con Patricia Pardo y el resto de colaboradores sobre las exclusivas que ha vendido y Carmen Borrego ha aprovechado ese momento para lanzarle una pullita.

Lequio es un gran crítico de las hermanas Campos y de Alejandra Rubio, y se ha referido en numerosas ocasiones a las exclusivas que han dado en las revistas. Pues aprovechando que ahora es él quien está en el foco y que han repasado el gran número de exclusivas que ha dado a lo largo de toda su vida, Carmen Borrego le ha espetado, entre risas: “¿Ves cómo no soy la única que vende exclusivas Tanto criticas a los que vendemos exclusivas… ¡si has vendido tú más que yo!”

Su compañero se lo ha tomado bien y le ha dicho, dándole la razón: “Por supuesto. Aquí, si hay un champion, soy yo”.

Tras la demoledora entrevista de Mar Flores, Alesandro Lequio tomó la palabra este lunes en 'Vamos a ver' para responderla. La modelo le llamó "cruel, machista y vengativo" y él contestó este lunes a sus palabras, mostrándose de lo más contundente. "Mar Flores no miente, reinventa. Lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos", dijo.

También opinó que debe ser "agotador tener que inventarse una vida entera cada vez que te pregunten por la verdad. Lo que importa no es lo que hizo, es por qué orquestó todo aquello para apuntar hacia mí siendo yo el único soltero en todo aquello".