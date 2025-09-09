El colaborador ha tirado por tierra la versión de su expareja recordando que le fue infiel a Fernando Fernández Tapias con él

Alessandro Lequio responde a Mar Flores tras su entrevista más demoledora: "No miente, reinventa"

Antes de publicar sus memorias el próximo 10 de septiembre, Mar Flores ha dado una entrevista en televisión en la que ha mencionado a Alessandro Lequio. El colaborador ha escuchado atentamente las palabras que le ha dedicado la modelo.

La empresaria ha señalado que en ningún momento hubo un triángulo amoroso con Lequio y Fernando Fernández Tapias, aunque sí ha admitido que el empresario sabía de la existencia del colaborador de 'Vamos a ver'. Lequio, al igual que el pasado lunes, ha vuelto a mencionar que Mar Flores "se está inventado una versión que no corresponde con la realidad".

"No miente, simplemente recuerda las cosas como a ella le hubiera gustado que pasara. Si todo lo que cuenta Mar Flores pasó, yo debo de haber vivido en una realidad paralela", ha comentado el tertuliano en el plató.

Lequio ha tirado por tierra la versión de su expareja, asegurando que hubo una infidelidad: "Yo era el único soltero en aquella relación. Mar Flores le estaba siendo infiel a uno de los hombres más poderosos de España". Tras esto, Patricia Pardo le ha preguntado cómo se enteró Tapias de la traición de Flores.

Al parecer, Lequio se lo intentó decir por vía de Ana Obregón: "El padre de Ana era muy amigo de Fernando Fernández Tapias". Además, Alessandro ha recordado que Tapias se enteró de los rumores en una cena: "Se le dijo, 'oye Fernando, que la niña con la que estás saliendo también sale con el padre de mi nieto". La respuesta del empresario fue de incredulidad y no le dio importancia: "¿Pero cómo va a salir con ese que no tiene un p*** duro?"

Alessandro Lequio, sobre el hijo de Mar Flores: "No me voy a atribuir un papel que no tuve"

En la entrevista que ha dado Mar Flores en televisión, también ha tenido buenas palabras para Alessandro, ya que ha explicado que el colaborador le ayudó a recuperar a su hijo Carlo en un momento dado. "Yo no lo recuerdo así. No me voy a atribuir un papel que no tuve", ha confesado Lequio.

"Lo que sí recuerdo es que el niño frecuentaba la casa de Ana Obregón. Lo que hice es dar la información sobre eso, pero nada más. No me voy a colgar una medallita", ha mencionado después el tertuliano.