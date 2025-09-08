Alessandro Lequio responde a Mar Flores tras su entrevista más demoledora: "No miente, reinventa"

El colaborador de 'Vamos a ver' Alessandro Lequio ha respondido a la entrevista Mar Flores

Mar Flores rompe su silencio de años en una entrevista demoledora contra dos hombres: su ex, Carlo Costanzia, y Alessandro Lequio

La misma semana que saldrán a la venta las memorias de Mar Flores, la modelo ha sorprendido a todos con su entrevista más intima en la revista 'Vanity Fair'. En ella, habla de los momentos más importantes de su vida y los que más la han marcado, como sus expareja, la complicada relación que ha mantenido con su hijo Carlo Costanzia durante mucho tiempo o su faceta como abuela de su primer nieto.

La respuestas de Alessandro Lequio a Mar Flores: "Lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos"

Durante su entrevista, Mar Flores habla de su relación con Alessandro Lequio, al que llama "cruel, machista o vengativo". El colaborador de 'Vamos a ver' ha respondido a su ex y se ha mostrado más sincero y contundente que nunca al hablar de ella: "Mar Flores no miente, reinventa. Lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos", ha comenzado.

Lequio ha continuado analizando la última entrevista de Mar Flore s y respondiendo a la modelo: "Debe de ser agotador tener que inventarse una vida entera cada vez que te pregunten por la verdad. Lo que importa no es lo que hizo, lo que importa es por qué se orquestó esto para apuntar hacia mí siendo yo el único soltero en todo aquello".

"He visto esta entrevista porque me la ha leído mi mujer mientras que yo veía el fútbol", ha apuntado Lequio.