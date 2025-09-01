Alessandro Lequio aclara la polémica sobre su portada

Carmen Borrego reacciona a la portada de Lequio en bañador: "Podría ser un pactado, pero está para mojar pan"

Alessandro Lequio ha regresado a 'Vamos a ver' de sus vacaciones, durante las cuales protagonizó una portada en bañador que ha generado comentarios entre los colaboradores del programa. La imagen despertó dudas sobre si se trataba de un posado pactado, especialmente tras las críticas que el colaborador lanzó a la portada de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en la playa.

A su vuelta, el colaborador del programa ha querido aclarar la situación: "Me he relajado totalmente, con muchas ganas y muy contento de veros. Fue un encuentro fortuito entre mi traje de baño, una luz horrorosa y un fotógrafo muy motivado, y el resultado es este. No vi al fotógrafo. Si hubiera sido un posado pactado, como alguien ha dicho, habría exigido una sombra más favorable y que me tapara un poco más", ha comenzado Alessandro Lequio.

Además, también ha señalado a la persona que le habría acusado de haber pactado la foto: "La tía Carmen. Si ha sido un posado pactado, que me devuelvan lo pactado, porque creo que no salgo del todo favorecido", ha sentenciado.

La reacción de Carmen al posado de Lequio

Nada más salir la portada de Alessandro Lequio en bañador disfrutando de unos días de sol y playa, Carmen Borrego reaccionaba a las fotografías de su compañero, dejando caer que el reportaje podría no haber sido tan espontáneo como se quiere hacer ver: "¿Quién se cree que le han pillado? Sale sin que se le mueva un pelo. Siempre sales un poco despeinado cuando sales del agua. Podría ser un posado, y lo digo sin rencor".