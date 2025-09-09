Oriana Marzoli y Sebastián Gallego salen a la calle para mostrar a los primeros solteros de 'El loco amor'

telecinco.es 09 SEP 2025 - 08:53h.

Oriana Marzzoli y Sebastián Gallego salen a la calle para conocer las reacciones a los solteros del dating show de Mediaset Infinity

‘El loco amor’, el dating show más imprevisible, interactivo y adictivo, con Sebastián Gallego y Oriana Marzoli

MadridFalta muy poco para que 'El loco amor', el dating show conducido por Sebastián Gallego, y con Oriana Marzoli como colaboradora estrella y especialista en amor, llegue para arrasar en Mediset Infinity y conquistar así al público más joven, que tendrá un papel fundamental debido a las redes sociales, ya que son un medio indiscutible en la actual forma de relacionarse.

En esta ocasión, Oriana y Sebastián han salido a la calle, fotografías en mano, para conocer las impresiones de la gente al ver a los diferentes solteros que se adentran de lleno en este nuevo formato que dará mucho de lo que hablar.

¿Qué les parecen los primeros solteros de 'El loco amor'? ¿Alguno querrá participar en el programa para conquistar a los solteros? Dale al play en los vídeos exclusivos, descubre las reacciones y de lo que viene cargado el explosivo dating show que llegará muy pronto a Mediaset Infinity.

Dos solteros y tres conquistadores para cada uno

En los últimos tiempos la manera de encontrar el amor ha cambiado de forma radical, nada es como antes y en este dating show quedará demostrado. Dos personas solteras conocerán a tres conquistadores (cada una), y estará lleno de diferentes citas que ayudarán a que solteros y aspirantes se conozcan en profundidad.

En este vídeo, Sebastián Gallego, el presentador, anima a todos a participar en el programa apuntándose al casting y lo más importante, explica detalladamente cómo funcionará el nuevo dating show de Mediaset Infinity.

Oriana Marzoli y Sebastián Gallego confiesan lo que quieren conseguir de 'El loco amor'

El presentador y la colaboradora del dating show exclusivo de Mediaset Infinity se convirtieron en protagonistas en la inauguración del FesTVal, donde la plataforma adelantó además sus 11 producciones originales para este cuatrimestre. En exclusiva, Oriana y Sebastián confiesan lo que esperan del programa y adelantan las claves de esta nueva aventura.