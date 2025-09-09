Angelina y Zara, antiguas compañeras de piso y amigas, se enfrentaron en el programa con un cruce de acusaciones

El plató de ‘El diario de Jorge’ fue escenario de un tenso reencuentro entre Angelina y Zara, dos amigas que compartieron convivencia y que hoy apenas pueden mirarse a la cara. Angelina no dudó en lanzar las primeras acusaciones:

“Toda la amistad que tuviste conmigo me pareció muy falsa y muy hipócrita, porque yo sí te he querido de verdad”.

Zara, por su parte, intentó justificarse asegurando que es una persona “muy fría” en sus relaciones de amistad: “No tengo a nadie cercano, es mi manera de ser”.

El dinero desaparecido

Uno de los puntos más delicados de la discusión giró en torno a un misterioso robo de 200 euros del alquiler. Según Angelina, dejó el dinero sobre la mesa antes de irse y, al volver, faltaba una parte: “O te lo llevaste tú o se lo cogieron tus amigas”.

Zara restó importancia al asunto e incluso aseguró que la principal perjudicada era ella: “No lo vi tan importante. Era mi dinero y lo perdí yo”.

Una respuesta que sorprendió a los presentes y provocó comentarios de incredulidad: “Raro, raro, raro”, comentaba Jorge Javier que no le cuadraba que a la invitada no le importase perder 200 euros.

Más reproches: operaciones y un ‘amigo especial’

La tensión fue en aumento cuando Angelina reprochó a su amiga no haber estado a su lado tras una operación: “No me fuiste ni a ver, ni a cambiarme los drenajes”.

Zara reconoció: “No se me conoce por buena amiga”, aceptando que nunca estuvo a la altura del apoyo que recibió de Angelina.

El enfrentamiento alcanzó un nuevo punto de conflicto cuando Angelina mencionó a un “amigo especial” con el que supuestamente Zara habría tenido un intercambio de mensajes. Aunque ella lo negó tajantemente, Angelina insistió en que se trataba de una traición más.