'El loco amor' aterriza en Mediaset Infinity: estreno el próximo lunes 15 de septiembre ¡No te lo pierdas!

'El loco amor' aterriza en Mediaset InfinityMediaset Infinity
Madrid'El loco amor' ya tiene fecha de estreno en Mediaset Infinity, el rompedor dating show llega de la mano de Sebastián Gallego, y con la colaboración estrella de Oriana Marzoli, el próximo lunes 15 de septiembre. Cada día, de lunes a viernes, estará disponible una nueva entrega a partir de las 14:00 horas.

No te pierdas el gran estreno de este nuevo formato en el que podrás disfrutar de amor, locura y entretenimiento que revolucionará el mundo de las citas entre solteros y conquistadores. ¡Prepárate para reír, sorprenderte y engancharte con las historias más inesperadas del amor!

¿Quiénes son los solteros que buscarán el amor?

Estos días, Oriana y Sebas han salido a la calle para conocer las impresiones de la gente al ver a los diferentes solteros que se adentran de lleno en este nuevo formato.

¿Qué les parecen los primeros solteros de 'El loco amor'? ¿Habrán encontrado por el camino a nuevos conquistadores? Este lunes por fin podremos todos ponerles nombres y apellidos.

Oriana Marzoli y Sebastián Gallego salen a la calle para mostrar a los primeros solteros de 'El loco amor'
Oriana Marzoli y Sebastián Gallego salen a la calle para mostrar a los primeros solteros de 'El loco amor'
