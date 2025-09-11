telecinco.es 11 SEP 2025 - 09:04h.

No te pierdas el nuevo dating show presentado por Sebastián Gallego y Oriana Marzoli

‘El loco amor’, el dating show más imprevisible, interactivo y adictivo, con Sebastián Gallego y Oriana Marzoli

Compartir







Madrid'El loco amor' ya tiene fecha de estreno en Mediaset Infinity, el rompedor dating show llega de la mano de Sebastián Gallego, y con la colaboración estrella de Oriana Marzoli, el próximo lunes 15 de septiembre. Cada día, de lunes a viernes, estará disponible una nueva entrega a partir de las 14:00 horas.

No te pierdas el gran estreno de este nuevo formato en el que podrás disfrutar de amor, locura y entretenimiento que revolucionará el mundo de las citas entre solteros y conquistadores. ¡Prepárate para reír, sorprenderte y engancharte con las historias más inesperadas del amor!

¿Quiénes son los solteros que buscarán el amor?

Estos días, Oriana y Sebas han salido a la calle para conocer las impresiones de la gente al ver a los diferentes solteros que se adentran de lleno en este nuevo formato.

¿Qué les parecen los primeros solteros de 'El loco amor'? ¿Habrán encontrado por el camino a nuevos conquistadores? Este lunes por fin podremos todos ponerles nombres y apellidos.