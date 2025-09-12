Rocío Belén Paleari 12 SEP 2025 - 17:28h.

La coreógrafa y bailarina se incorpora nuevamente como jurado de 'Bailando con las estrellas' y promete ser "tan estricta como sea necesario" para evaluar a los participantes

Blanca Li llega a 'Bailando con las estrellas' con una trayectoria que la avala como una de las figuras más respetadas de la danza contemporánea. La coreógrafa conocida por su trabajo en producciones teatrales y cinematográficas de renombre internacional, se vuelve a sumar al jurado del programa de Telecinco con la experiencia de quien ha dedicado su vida al arte del movimiento.

Una filosofía de vida sin límites

A sus 60 años, Li mantiene una agenda repleta de proyectos que desmienten cualquier prejuicio sobre los límites que impone la edad. "La edad tiene también esa belleza de la experiencia", reflexiona la artista, quien considera que las barreras temporales son más mentales que físicas. "Sobre todo creo que también es algo que está en la cabeza", añade con la convicción de quien ha hecho de la danza su forma de vida y sigue encontrando en ella nuevos desafíos.

Esta filosofía vital se traslada directamente a su papel como jurado, donde promete aportar una perspectiva única centrada en su especialidad.

"Seré tan estricta como sea necesario"

Mientras otros miembros del tribunal evalúan aspectos como el carisma o el espectáculo, Li se enfocará en lo que mejor conoce: la técnica y el arte de la danza. "Seré tan estricta como sea necesario para juzgar a los participantes", advierte, aunque matiza que su evaluación no se basará únicamente en criterios técnicos.

"Para mí siempre hay un equilibrio entre la evolución del trabajo de cada semana y lo que hace el bailarín", explica Li, revelando una aproximación pedagógica que va más allá de la mera puntuación. Su método de evaluación tendrá en cuenta el progreso individual de cada concursante, valorando el esfuerzo y la dedicación tanto como el resultado final. "Es importante tener en cuenta cómo evoluciona el concursante semana a semana, cómo trabaja en el día a día", subraya.

La coreógrafa insiste en que la técnica, aunque fundamental, no lo es todo en la danza. "La interpretación es muy importante, no solo la técnica sino también cómo transmites la emoción de lo que estás haciendo", explica. Esta visión integral del baile, que combina destreza física con capacidad expresiva, será el prisma a través del cual Li evaluará las actuaciones de los famosos que se atrevan a pisar la pista.

El retrato del concursante ideal

Respecto al perfil del concursante ideal, Li tiene las ideas muy claras. "Lo más importante de un candidato es que sea muy trabajador", sentencia, priorizando la dedicación por encima del talento natural. La humildad y la capacidad de escucha también figuran en su lista de virtudes imprescindibles: "Que escuche a su maestro", añade, reconociendo la importancia de la relación entre el celebrity y su bailarín profesional.

"Me gustan los participantes que no llegan pensando que van a ganar", dice Li, quien valora más la actitud que la expectativa de victoria. "Sino que llegan pensando que van a vivir una experiencia inolvidable, que van a aprender y que van a disfrutar", continúa, dibujando el retrato de un concursante que comprende el verdadero valor de participar en el programa. "Ganar es muy difícil, pero disfrutar es algo muy bonito", concluye Li, resumiendo en una frase la esencia de lo que espera encontrar en 'Bailando con las estrellas': participantes que entiendan que el proceso de aprendizaje y crecimiento personal puede ser tan valioso como salir victoriosos.