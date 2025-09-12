telecinco.es 12 SEP 2025 - 09:16h.

Nos adentramos en el plató en el que los 'inconquistables' y conquistadores podrán conocerse a fondo

'El loco amor' aterriza en Mediaset Infinity el próximo lunes 15 de septiembre

El próximo lunes 15 de septiembre, 'El loco amor' dará el pistoletazo de salida en Mediaset Infinity. A nada de su esperado estreno vamos conociendo poco a poco más detalles sobre el dating show presentado por Sebastián Gallego y que tiene a Oriana Marzoli como colaboradora estrella.

Tras conocer algunas pistas sobre cómo será la mecánica, recordemos que dos protagonistas inconquistables tendrán cada uno a tres conquistadores y buscarán el amor verdadero en un formato en el que no hay reglas, pero sí citas de todo tipo en las que vivirán emociones que les llevarán al límite.

Ahora es el momento de saber cómo será el plató de 'El loco amor', y es que se trata de un lugar "donde la gente baila, se conoce, se besa y donde surge el amor". En este entorno, los inconquistables y conquistadores de verán las caras para conocerse en todos sus ámbitos.

Con ese espíritu de realidad y diversión es con el que se grabará el formato que incluye momentos confesionales autograbados por los protagonistas, realización desde los móviles de los propios participantes... entre otras muchas cosas.

Sebastián Gallego da más datos sobre el inusual lugar

El presentador del dating show ya comentaba este verano que no sería un plató "al uso". A pie de calle y rodeados de cristaleras, la gente que pase por allí podrá ser testigo de lo que ocurra en 'El loco amor'. En este vídeo, Sebas ya apuntaba la importancia que tiene también el plató en este formato: ''Queremos que la magia suceda y hay que crear una cosa íntima''.