Los puntos a favor y en contra del baile de Pepe Navarro, a debate en 'El tiempo justo': ¡No te lo pierdas!

Pepe Navarro se enfrenta a un pasodoble en su estreno en 'Bailando con las estrellas': ''Tienes que creértelo más''

Treinta segundos han sido suficientes para que Miguel Frigenti y Belén Ro diesen sus propias opiniones en 'El tiempo justo', el nuevo programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, sobre el pasodoble con el que Pepe Navarro sorprendió a todos en 'Bailando con las estrellas'. El presentador del espacio comparte que siente empatía por su compañero de profesión. "Si me tocase hacerlo a mí lo haría muchísimo peor", opinaba.

Pero Belén Ro ha sido clara y no ha dudado en dar una lanza a favor de Navarro. "Brilló como nunca, es un señor con 74 años. No tiene gracia ninguna ninguna ni forma física y solo bailó la bandarina. Eso lo sabemos todos, pero esto en vez de un hándicap debería ir a su favor porque a pesar de ello brilló", compartía la colaboradora del programa. "Como decía Joaquín, a las personas que somos arrítmicas esto nos demuestra que podemos bailar cualquiera", puntualizaba.

Frigenti: "Bailó mucho peor que la lavadora en modo centirfugado"

Miguel Frigenti ha transmitido un punto de vista totalmente diferente en el baile del televisivo, que obtuvo la nominación directa del jurado del programa en el que también se estrenaron otros 'celebrities' como la influencer Anabel Pantoja o la vedette Bárbara Rey. "Bailó mucho peor que la lavadora en modo centirfugado de mi cocina. Se mueve mejor que Pepe Navarro en una pista de baile", comparte el exgranhermano.

Frigenti tilda de "plana" y "anodina" la aparición de Navarro en el programa. "Por ser un presentador de éxito no podemos tratarle diferente al resto de concursantes. Para mí el jurado fue demasiado benevolente con él con respecto a otros concursantes", critica el colaborador como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Tiene que salir a la calle porque el otro nominado, que es Álex Gibaja, por lo menos tiene algo de gracia", concluía Miguel Frigenti.