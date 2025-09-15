Olga, sobre su papel de madre con Rocío: “Cuando das amor a unos niños, los cuidas, los llevas al médico, vas a su fin de curso… ¿eso está mal hecho?”

‘El tiempo justo’ repasó la entrevista de Rocío Flores en ¡De viernes! y dio pie a que Olga Moreno rompiera su silencio en directo en plató. La sevillana quiso aclarar su papel en la complicada relación entre madre e hija, defendiendo con firmeza que ella nunca contribuyó a agravar ese distanciamiento.

Olga Moreno recordó cómo desde que entró en la vida de Antonio David Flores asumió un papel activo en el cuidado de los hijos de este: “Cuando das amor a unos niños, los cuidas, los llevas al médico, vas a su fin de curso… ¿eso está mal hecho? ¿Qué he hecho mal, quererlos? Yo creo que no”.

La ganadora de ‘Supervivientes’ aseguró que siempre estuvo al lado de Rocío Flores: “He estado en las duras y en las maduras. Siempre la apoyaré”.

Nunca contra la madre

Uno de los momentos más tensos llegó cuando se le planteó la hemeroteca de declaraciones de Antonio David sobre Rocío Carrasco. Moreno quiso marcar distancia:

“Yo, Olga Moreno, en mi casa nunca he hablado mal de Rocío. Nunca. Y Antonio David lo único queha hecho ha sido defenderse, nunca ha hablado mal de ella tampoco. Ponerme un vídeo en el que lo haya hecho. Siempre hemos intentado suavizarlo todo”.

Reconoció, no obstante, que la convivencia entre madre e hija fue complicada desde muy temprano: “Muchas veces, desde pequeña, Rocío decía que no quería ir con su madre. Era algo que venía de años atrás”.

La relación con Agustín Etienne

Otro de los puntos de fricción con Rocío Flores fue cómo se enteró de la relación de Olga con Agustín Etienne, exrepresentante de la familia. Moreno defendió que trató de ser clara:

“Yo le llamé y, como no me lo cogió, le mandé un mensaje. Le dije que quería que fuera la primera en saberlo. Pero ella lo interpretó de otra manera. Ni ella miente ni yo miento. Fue una confusión que ya está solucionada”.

Olga se mostró respetuosa con el regreso de la joven a la televisión: “Ella explicó perfectamente cómo lo ha vivido, cuáles son sus sentimientos ahora. Hay cosas que no puede contar porque están judicializadas. Se la escuchó sin juzgarla, y eso me parece positivo”.