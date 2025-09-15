La exmujer de José Luis Ábalos conecta en directo con ‘El tiempo justo’ antes de sentarse en el plató de ‘El precio de…’

‘El tiempo justo’, con Joaquín Prats y Santi Acosta, conectó en directo con Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, en una entrevista que sirvió como anticipo del plato fuerte de la noche: su visita al programa ‘El precio de…’, a partir de las 23:00 en Telecinco.

Perles no escondió la crudeza de su testimonio y no dudó en la respuesta a la primera pregunta: “Tengo miedo y he vivido con miedo todos estos años y me he sentido acosada de una manera muy sibilina. Ya cualquier límite estaba sobrepasado”.

Ábalos le culpa de su cese

Durante la charla, relató cómo fue testigo de momentos clave en la carrera política de su exmarido, incluido el aviso previo a su cese como ministro de Fomento, y confesó sentirse señalada por él: “Me transmitió que yo tenía la culpa de su cese”.

La entrevista también repasó episodios bochornosos del caso Ábalos–Coldo, audios en los que ambos repartían mujeres “como mercancía”. “Para mí es muy vergonzoso. Igual que él dice que tiene derecho a su honor, yo también tengo derecho al mío”, afirmó Perles.

Pero el gran avance llegó al hablar del 60º cumpleaños de Ábalos, celebrado en diciembre de 2019, apenas un mes y medio antes del célebre ‘caso Delcy’. Perles confesó que ella misma organizó aquella fiesta y reveló que en plena celebración hubo una llamada especial: la de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, para felicitar al entonces ministro.

El testimonio completo se podrá ver esta noche, a partir de las 23:00 horas, en el plató de ‘El precio de…’, donde Carolina Perles promete dar nombres y detalles inéditos.