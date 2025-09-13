Pepe Navarro defiende un pasodoble junto a su maestra Paula Lastra

Los concursantes calientan motores para el estreno de 'Bailando con las estrellas': así han sido los ensayos

A sus 73 años, Pepe Navarro se lanza a concursar y darlo todo en 'Bailando con las estrellas'. El comunicador, pese a que ha estado casado con una bailarina profesional, nunca ha asistido a clases de baile, algo que tal vez se lo ponga un poco más difícil frente a la experiencia de algunos de sus compañeros.

La primera actuación de Pepe Navarro

Pepe Navarro ha subido al escenario de 'Bailando con las estrellas' con paso firme junto a su maestra de baile Paula Lastra. Aunque admitía estar nervioso, el concursante ha defendido un pasodoble al ritmo de 'Livin' on a Prayer', de Bon Jovi, y nada más finalizar, el plató ha estallado en un gran aplauso.

La valoración del jurado

Nada más acabar su baile, Pepe Navarro ha confesado habérselo pasado muy bien y los miembros del jurado han valorado la actuación del periodista. El primero en pronunciarse ha sido Pelayo: ''No hay nada que no puedas hacer así que véndenoslo más y créetelo más''.

Julia Gómez Cora ha destacado el pasodoble del periodista, pero le ha pedido más soltura la próxima vez. El jurado ha estado de acuerdo en que Pepe Navarro es ''un showman'' aunque también han señalado algunos aspectos que el periodista puede mejorar en sus próximos bailes.

En total, Pepe Navarro se ha hecho con 20 puntos.