Anabel Pantoja se emociona tras bailar un tema muy especial para ella: "Es la canción mía y de mi hija Alma"

Anabel Pantoja defiende junto a Álvaro Cuenca una salsa muy especial

Compartir







Anabel Pantoja vuelve a los platós de televisión tras un tiempo alejada de los focos y lo hace por todo lo alto en su debut en 'Bailando con las estrellas'. La sobrina de Isabel Pantoja pone a prueba sus dotes para el baile ante el jurado de expertos que no se lo pondrán nada fácil a los concursantes al valorar cada una de sus actuaciones.

La primera actuación de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja no ha pisado sola el escenario de 'Bailando con las estrellas' si no que lo ha hecho acompañada en todo momento por su maestro de baile, Álvaro Cuenca. Ambos han defendido una salsa al ritmo de 'Si antes te hubiera conocido', de Karol G, una canción que tiene un significado muy especial para la influencer porque, tal y como ella ha explicado, esa canción se la ponía a su niña cuando aún estaba en la tripa: "La canción salió cuando yo estaba de siete meses".

La votación del jurado

Los miembros del jurado han valorado la actuación de Anabel muy positivamente porque, como ha dicho Gorka Márquez, "se nota que lleva el arte en las venas", sin embargo, también han señalado algunos aspectos que la influencer puede mejorar: "Me has hipnotizado con tus manos, pero si te miro del pecho para abajo no es igual", sentenciaba Julia Gómez Cora.

Para Blanca Li, en la actuación de Anabel Pantoja se han notado sus raíces andaluzas: "Nos has bailado una salsa muy aflamencada". Pelayo Díaz, por su parte, ha avabado encantado con el show: "A mí me gustas así, sin complejos, tengo muchas esperanzas puestas en ti".

Tras las valoraciones, los expertos han votado y, en total, Anabel Pantoja se ha hecho con 26 puntos del jurado colocándose en la mitad de la tabla de los concursantes que ya habían actuado.