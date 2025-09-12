Elenka y Meri, su madre, han zanjado su inexplicable e inexistente relación en 'El diario de Jorge'

Rocío, diez años de lucha contra el cáncer y diez operaciones: el emotivo perdón a su madre

Compartir







Elenka y Meri han dejado alucinado a Jorge Javier Vázquez, el presentador de 'El diario de Jorge', cuando por fin han resuelto sus diferencias en el plató. La hija no sabía que su madre era quien la había traído al programa. Lo que sucede entre una y otra es una historia de conflictos, discusiones y mucha distancia.

La joven de 22 años asegura que fue muy "rebelde" en su adolescencia, lo que sin duda generó una gran guerra familiar con su madre. Meri cuenta que solía ser muy "estricta" en la educación de su hija. Ella controlaba con quien salía, las horas que estaba en la calle o sus estudios. Y eso a Elenka le generaba una mala reacción, ya que lo pagaba con la persona que más le quiere.

Todo comenzó hace 6 años, aunque tras la pandemia se intensificó aún más esta mala relación. Elenka decidió huir de esa vivienda familiar en la que también habitaban sus hermanos. Como sus padres estaban separados, terminó viviendo con su padre porque reconoce que le imponía mucho menos.

Su madre también se mudó porque no aguantaba más. Y desde aquél momento, perdieron todo el contacto y se vieron una media de una vez al año en los últimos tres años. Algo parecido le sucedió a Patricia con su madre, sobre la que dijo que sentía que no la quería "lo suficiente".

Meri cree que su mala relación debe terminar ya. Por eso, no ha dudado en abrirse al máximo con su hija y admitir sus errores "Llegaron a catalogarme de mala madre, no sé si aun lo siguen pensando", reconoce.

Ahora, se han visto por fin en el programa de Telecinco. Elenka asegura que no ha llamado a su madre por "orgullo". Vázquez alucinaba con ello. "¿Tanto el orgullo como para no llamar a una madre?", le preguntaba. Su madre apostillaba: "nos tenemos que volver a conocer". El presentador reaccionaba ante lo que estaba presenciando. "Es durísimo lo que acabas de decir", opina. Finalmente, han saldado sus cuentas y volverán a ser la madre e hija de siempre, con mucho amor.