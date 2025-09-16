Alexandra elige a su conquistadora Nadia para tener su primera cita rápida donde ambas han sentido una conexión que traspasaba la pantalla

Una vez Marc Kitus ha tenido su primera cita rápida en 'El loco amor', llega el turno de Alexandra quien, sin pensárselo dos veces, decide dársela a Nadia, la única chica entre sus tres conquistadores.

Esto es algo que llama la atención a la misma y sobre lo que no duda en preguntarle al trasladarse a la sala privada: "A mí me gustaría que me contaras un poquito, lo que te apetezca pero con sinceridad, el tema de las chicas". Sin ningún tipo de tapujo, la soltera inconquistable le confiesa que de las tres relaciones que ha tenido, todas han sido con hombres: "No se ha dado la casualidad de que fuera una chica".

Aún así, Alexandra decide saltar a la piscina y mojarse: "A mí eres la que me ha gustado. De hecho, te he dado la cita corta porque he pensado que si te doy la larga, me voy mañana". Una confesión que dibuja una sonrisa en la conquistadora, quien no duda en acercarse y darle la mano.

Sin embargo, Nadia quiere saber qué es lo que le apetece ahora mismo en cuanto a su vida sentimental. "Yo fluyo, depende de la persona que conozca. Si conozco a una persona que veo para algo más, yo estoy súper abierta", le afirma la soltera inconquistable. La conquistadora, por su parte, se abre en canal y asegura ser una persona a la que le gusta estar en relación, aunque no siempre fue así en un pasado.

La conversación entre ambas surge de manera natural, confesándose mutuamente cómo se han comportado en relaciones anteriores. Nadia, por ejemplo, aprendió a dejar el orgullo a un lado escribiéndole a su expareja un libro donde narraba su historia a modo de disculpas: "Si me enamoro, soy muy de escribir textos". Esto es algo que gusta mucho a la soltera inconquistable, porque nunca lo ha tenido según asegura.

Parece que saltan chispas entre Nadia y Alexandra... Tanto es así que, cuando Sebastián Gallego decide interrumpir la cita, a ambas les entra el bajón: "Necesitamos más". ¿Qué les habrá parecido al resto de conquistadores?