Laura Ceballo 15 SEP 2025 - 14:00h.

Así son los protagonistas del nuevo dating show de Mediaset Infinity

VER PROGRAMA COMPLETO | El primer programa de 'El loco amor', con Oriana Marzoli y Sebastián Gallego

'El loco amor' ya ha llegado a Mediaset Infinity. El primer programa del nuevo dating show, presentador por Sebastián Gallego y con Oriana Marzoli como colaboradora, ha llegado cargado de emociones. Y es que, hemos podido conocer a sus protagonistas, Alexandra y Marc, dos solteros inconquistables que llegan al programa dispuestos a encontrar el amor.

Todo sobre Alexandra

Su nombre es Alexandra, aunque todos le dicen Álex. Tiene 26 años y se considera una persona "muy activa". Le encanta hacer planes y pasar tiempo fuera de casa. Actualmente vive con su expareja, aunque asegura que "no hay de qué preocuparse".

A la hora de comunicarse, se autodefine como una chica "bastante directa" y que no duda en expresarse sin tapujos si algo no le sienta bien. El mango es su fruta preferida, y ha llegado a comerse hasta tres diarios, aunque ya se ha puesto límites porque "están muy caros". Le encanta que le consientan y es "súper exigente", pero tiene claro el motivo: "Ofrezco lo mismo que pido pero multiplicado por cinco".

Álex tiene una debilidad, y es su gato Salem. Tanto, que la persona que quiera estar con ella tiene que enamorarse de él también porque son "un pack". Busca un chico alternativo y con el que pueda hacer 'matching' en outfits cada vez que salgan de casa.

Así es Marc

Marc, más conocido como Kitus, tiene 24 años y es de Barcelona. Se encuentra a punto de comenzar un máster de marketing y publicidad, que es lo que siempre le ha gustado. Pero, además, es emprendedor. Tiene su propia marca de ropa, que fundó hace ya tres años. Siempre le han gustado las redes sociales, un mundo por el que también se mueve desde hace tiempo.

Se considera una persona "bastante extrovertida, abierta, intensa y detallista". Se autodefine como "transparente y sociable", ya que a la hora de conocer a alguien tiene cero vergüenza. Y es que Marc es "la chispilla" de su grupo de amigos: "Soy el divertido del grupo". Además, le apasiona el fútbol, deporte que practica desde los nueve años.

A la hora de conocer a una chica, busca que también sea extrovetida y abierta. Y, en cuanto a su prototipo físico, asegura que las prefiere morenas, con ojos claros o marrones. Aunque hay algo que le atrae mucho: las pecas.

