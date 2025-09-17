El inesperado golpe de Sergio en su entrada desata la carcajada en plató, pero también enfurece a Oriana, quien no se lo esperaba

En su llegada al plató de 'El loco amor', el dating show que te hará disfrutar de lunes a viernes a partir de las 14:00 horas en Mediaset Infinity, Sergio decide hacer una entrada triunfal que nadie de los presentes se esperaba.

"Pues genial, aquí con todos mis compañeros, magnífico presentador y, bueno... Oriana", decía al responder a Sebastián Gallego su pregunta de cómo se encontraba. Un golpe bajo que Oriana Marzoli ni se podía imaginar: "No entiendo la gracia. Lo más especial que hay en este set soy yo, ubícate". El presentador no opina igual pues, entre risas, confiesa: "No tengo palabras de la entrada de Sergio, ha sido lo mejor que me ha pasado en los tres días de programa".

Sin embargo, la colaboradora estrella no podía dejar pasar ese comentario, pues poco tiempo después decidía contraatacar al más puro estilo Oriana. Un divertido momento que no te puedes perder: ¡Dale al play!

