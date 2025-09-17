Alexandra cambia en el último momento su cita de 'secretos' por una de 'conflicto' para pedirle explicaciones a su conquistador Sergio

Mientras que Marc Kitus se decantó el pasado programa por una cita 'sensual' con su conquistadora, Alexandra decidió darle a Sergio la oportunidad de disfrutar de una cita de 'secreto' en la que poder descubrir datos desconocidos sobre él.

Sin embargo, en esta nueva entrega de 'El loco amor' del que podrás disfrutar de lunes a viernes a partir de las 14:00 horas en Mediaset Infinity, descubrimos que la soltera inconquistable decidió cambiar el tipo de cita en el último momento con la aprobación del equipo.

Por lo que, al llegar a la cita donde su conquistador le estaba esperando, le comenta que tiene cuentas pendientes con él. Y es que Alexandra se ha percatado en plató de que su conquistador estaba "tirándole la caña a Nadia", su otra conquistadora con la que siente una gran complicidad: "¿No te ha gustado Nadia? Mírame y dilo serio si puede ser, que parezca creíble". Si quieres descubrir cómo ha reaccionado Sergio a las acusaciones de su soltera inconquistable, solo tienes que darle play al video.

Aún con las explicaciones de su conquistador, Alexandra no termina de confiar plenamente en él y le advierte seriamente de que estará pendiente de su comportamiento: "A la que vea una miradita..."

Sebastián Gallego desata el rumor de complicidad entre dos conquistadores

Alexandra tiene varios frentes abiertos en esta nueva entrega de 'El loco amor' pues, además de sentir desconfianza hacia su conquistador Sergio por su posible atracción con Nadia, Sebastián Gallego añade lo que podría llegar a ser un nuevo quebradero de cabeza para la soltera inconquistable. Y es que la redacción comunica a el presentador una información que no pasará desapercibida: ¿Quieres saber cuál es? ¡Dale play!