"Morbo, sorpresa, demandas y cantidades millonarias": las exclusivas que han hecho historia y las mejor pagadas en España

Santi Acosta: "El trabajo del periodista tiene consecuencias; por eso lo hacemos con respeto y cuidado"

El programa presentado por Santi Acosta abordará el próximo lunes 22 de septiembre a las 23:00 horas, datos desconocidos para el gran público sobre las portadas más controvertidas y las exclusivas mejor pagadas, que han hecho historia en nuestro país.

La prensa rosa es donde se pagan los precios más altos por una noticia o declaración exclusiva y es hora de desvelar las cifras. Además, todo esto sustentado con los profesionales más destacados del sector, nos lo contarán en primera persona en 'El precio de una exclusiva'.

¡No te lo puedes perder y recuerda! 'El precio de una exclusiva', el próximo lunes 22 de septiembre a las 23:00 h. en Telecinco.