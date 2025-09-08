Santi Acosta: "El trabajo del periodista tiene consecuencias; por eso lo hacemos con respeto y cuidado"

En exclusiva para esta web, Santi Acosta reflexiona sobre cómo se enfrenta a entrevistas de alta tensión, el precio personal de la fama y los retos del periodismo actual

El periodista repasa algunas de las exclusivas más sonadas de su carrera y lanza un mensaje a los jóvenes periodistas que empiezan en una profesión cada vez más exigente, ¡dale play!

Compartir







Telecinco calienta motores para esta noche con el estreno en prime time de ‘El precio de... La corrupción’, la primera entrega del nuevo formato de investigación presentado por Santi Acosta.

El espacio, que combina documental, entrevistas y debate en plató, se presentó la semana pasada en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde el periodista compartió en exclusiva con esta web algunas claves de lo que está por venir y se mostró especialmente ilusionado con el reto de regresar al horario estelar con un formato de estas características.

El debut no podía ser más potente: el caso Ábalos y el testimonio inédito de Carolina Perles, exmujer del exministro socialista, que rompe su silencio tras casi dos décadas de relación. Su relato, según avances, mostrará aspectos de la corrupción política desde una óptica personal y desconocida, abriendo una ventana a vivencias que rara vez trascienden a la esfera pública.

Este estreno invita también a reflexionar sobre el propio oficio periodístico. La preparación de entrevistas en contextos de alta tensión se convierte en un ejercicio delicado: cada silencio, cada palabra y cada gesto adquieren un peso decisivo cuando los testimonios abordan episodios sensibles, como ocurre en la corrupción política. En este terreno, escuchar y observar resultan tan importantes como preguntar.

Pero el reto no es solo profesional. La trayectoria de Santi Acosta en televisión abre inevitablemente la puerta a otro debate: el precio personal de la exposición mediática. La fama convierte al periodista en un rostro reconocible, pero también lo somete a la crítica constante y a un desgaste que, en muchas ocasiones, se traslada a la vida privada y familiar.

En un panorama mediático en plena transformación, con la digitalización, la presión de la inmediatez y la precariedad laboral en el centro de la conversación, cobra aún más valor la experiencia de quienes ya han recorrido este camino. La voz de los veteranos sirve de brújula para los jóvenes que sueñan con dedicarse a un oficio tan exigente como cambiante, donde la vocación y la capacidad de escucha se convierten en herramientas imprescindibles para sobrevivir y crecer.

Entre exclusivas y nuevos retos

Durante la entrevista también hubo espacio para mirar atrás y recordar algunas de las exclusivas que marcaron la carrera de Acosta. Conversaciones que llegaron a reabrir grandes casos judiciales, testimonios que aún hoy siguen generando titulares y momentos que demuestran la fuerza del periodismo televisivo cuando se enfrenta sin filtros a la actualidad más incómoda.

Con todo, el presentador asegura afrontar este nuevo reto con ilusión y con la tranquilidad de estar arropado por un equipo de investigación que califica como “de primer nivel”. Su objetivo es claro: atrapar al espectador con una propuesta que, promete, no se parece a nada visto antes en televisión en abierto. Dale play y no te pierdas sus palabras, en exclusiva.