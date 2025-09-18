telecinco.es 18 SEP 2025 - 14:05h.

Vuelve a ver el programa 4 completo de 'El loco amor' en Mediaset Infinity

Alexandra cae rendida ante la intensidad y la locura de Lucas, su nuevo postulante a conquistador

Compartir







La aventura de Lucas, el nuevo postulante a conquistador de Alexandra en ‘El Loco amor’, el programa parejas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, ha durado tan solo unos minutos. Lo que parecía un match en toda regla entre Alexandra y el joven, ha saltado por los aires cuando Oriana nos ha contado que Lucas acababa de llegar de Chile y que estaba manteniendo una relación con una de sus amigas ¡Muy fuerte!

El efímero match de Lucas y Alexandra

Alexandra ha salido del plató muy ilusionada para conocer a su primer postulante a conquistador y se ha encontrado con Lucas. Un joven de 29 años y asegura que no se le da muy bien eso de presentarse y que ha decidido relatarle sus cosas negativas “Soy una persona bastante intensa, cabezota, orgulloso. Me gustan las niñas intensas y con personalidad, que sean seguras de sí mismas. Y si están un poquito locas…”.

Alexandra ha sentido que la estaba definiendo y le ha respondido con un “Te voy a encantar”. En el amor, le ha contado que ha tenido una relación de 5 años, pero que lleva cuatro años soltero, algo que a Alexandra le ha asustado un poco porque ha sentido que podía tener alguna tara. Sin embargo, Lucas le ha confesado que estaba muy bien soltero y disfrutando del momento.

Ella se ha reído y le ha dicho que parecía que le acababan de hacer una presentación de la universidad “solo falta el PowerPoint”, pero Lucas asegura que ha sido todo improvisado y que de hecho no sabía ni quién era ella.

Alexandra ha querido saber qué pensaba el joven de su look y él, le ha confesado que le molaba porque era muy rollo rock star. Luca le ha contado que estaba cansado por el viaje y el ha contado que nació en Galicia, pero que había vivido en Canarias, en Madrid y que ahora estaba viviendo cerquita de Santiago de Compostela.

Al saber que Alexandra era de Barcelona, le ha dicho que le gustaba mucho la ciudad y que tenía familia allí. Ella ha querido saber si se mudaría por amor y Lucas le ha dejado claro que sí. Han sentido que los dos tenían en común la intensidad, pero Lucas le ha dejado claro que no suele ir detrás de nadie.

Lucas es un tipo muy seguro de sí mismo y le ha dejado claro que estaba seguro de que se iba a quedar de conquistador en ‘El loco amor’, el programa de Mediaset Infinity que se emite de lunes a viernes a las 14:00 horas.

Alexandra confiesa a sus conquistadores que Lucas le gusta

De regreso al plató, Alexandra les ha confesado a todos que Lucas el había encantado “me ha parecido muy extrovertido, me ha comenzado a contar su vida sin parar”. Eso sí, también nos ha confesado que no era para nada su prototipo, pero que le había gustado mucho.

Camila no se ha cortado un pelo “me conozco a esta gente, le veo personaje y payaso, viene a hacer el papel” y Sergio se ha unido con un “me suenas de verte en la tele, te he visto en ‘Piratas del Caribe’”. Ante los ataques de sus posibles rivales, Lucas se ha venido arriba y le ha dicho “tú me suenas de que voy a ocupar tu silla”. Otman ha decidido no mojarse y simplemente le ha preguntado a Alexandra si le gustaba la gente así.

Oriana descubre las mentiras de Lucas: “Vienes buscando fama”

Oriana les ha dado la raz�ón a los conquistadores de Alexandra y les ha contado que Lucas efectivamente venía al programa en busca de fama y popularidad. Él la ha negado y cuando Oriana le ha preguntado que dónde estaba el día anterior a esa misma hora, le ha dicho que estaba en Chile de viaje con unos amigos. Sin embargo, el mundo es un pañuelo y el joven estaba teniendo ‘un affaire’ con una amiga de Oriana.

En el plató no daban crédito y le han acusado de mentiroso porque aseguraba estar soltero. Alexandra ha querido restarle importancia y le ha pedido que le diera los detalles “ayer no me conocías”, pero Lucas no ha terminado de mojarse. Las dudas han comenzado a invadir el plató de ‘El loco amor’ y Oriana ha lanzado una nueva bomba.

La colaboradora ha querido saber si Lucas se haría un tatuaje otaku por Alexandra y al saber que sí, no le ha extrañado porque se acababa de tatuar la inicial de su amiga. Una información que ha dejado a la inconquistable con la boca abierta.

Lucas, sobre su tatuaje: "Nos tatuamos a las seis horas de conocernos"

Nadie parecía entender nada, pero Alexandra no veía tan mal que no le hubiera contado tanto detalle nada más conocerla y ha querido saber cómo fue la historia del tatuaje “nos tatuamos a las seis horas de conocernos, te he dicho que soy muy intenso”. La inconquistable ha alucinado y le ha retado a tatuarse también su inicial “si te siento, te tatúas la mía en la otra mano”.

Lucas le ha dejado claro que jamás se quitaría el tatuaje por nadie porque es algo que forma parte de su vida. Al ver que Alexandra se lo estaba pensando, Oriana ha ido más allá y le ha contado que Lucas llegó a pedirle matrimonio a su amiga casi sin conocerla. A la joven le iba a estallar la cabeza y Lucas le ha contado que habían estado unas dos semanas conociéndose, que la cosa no había funcionado y que él vivía el amor muy a lo loco, cómo el título del programa.

Alexandra se lo ha pensado mucho porque el joven le gustaba, pero ha decidido no expulsar a ninguno de sus conquistadores por él. La historia ha sido demasiado intensa y hasta Marc, su compañero de sillón, le ha aconsejado no conocer a alguien que entra así en un programa de televisión.

Marc hace match con su nueva postulante a conquistadora: “Eres mi prototipo”

Marc ha salido del plató con muchas ganas a conocer a su postulante a conquistadora. Estaban nerviosos, pero poco a poco, Esther ha conseguido que se centraran en conocerse.

La joven le ha contado que es de Madrid, tiene 27 años y que trabaja de maquilladora y creadora de contenidos en redes sociales. Y Marc, que él es de Barcelona, tiene una tienda de ropa y que está a punto de hacer un máster de Marketing. Rápidamente la cosa ha comenzado a fluir entre ellos y el inconquistable ha regresado al plató asegurando que le había gustado mucho. Sin embargo, antes de conocer a Esther, quiere darle una oportunidad a sus tres conquistadoras y la ha citado para la próxima semana.