Lucas nos cuenta emocionado cómo consiguió un anillo para pedir matrimonio a la joven misteriosa

Todavía impactados con la loca historia de amor de Lucas, un postulante a conquistador de Alexandra, que conocimos en el programa 4 de ‘El loco amor’, programa de parejas que puedes disfrutar de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, Oriana Marzoli ha querido conocer la versión de su amiga y por suerte, le ha respondido en directo desde Chile.

En el plató de ‘El loco amor’ seguían sin asimilar que Lucas hubiera sido capaz de entrar a conquistar a Alexandra tan solo unas horas después de haber dejado en Chile a una joven cuyo nombre empieza por Y, y a la que en tan solo 12 horas le había pedido matrimonio. Sin olvidar que a las 6 horas de conocer a la joven ya se había tatuado su inicial en la muñeca.

Oriana Marzoli ha sentido que Lucas mentía al asegurar que la joven sabía que él estaba en el plató y que su relación había acabado, y ha querido conocer la versión de su amiga. La colaboradora notaba todavía mucha ilusión en la forma en la que Lucas hablaba de su amiga y algo le decía que estaba mintiendo.

Él seguro de su verdad, ha insistido en que la relación había terminado y que él estaba libre para conocer a la inconquistable. De hecho, cuando Oriana ha enviado un audio a Y, él se ha unido al mismo y ha conseguido que todo el mundo volviera a flipar porque la llama “manteca”.

La foto que confirma el amor loco de Lucas y la joven cuyo nombre empieza por Y

Tan solo unos minutos después, la joven, recién levantada confirmaba que la historia de Lucas era cierta y envía a Oriana una foto de los dos que dejaba a los presentes boquiabiertos.

Sebas no podía con tanto misterio y le ha pedido a la joven que nos contara más detalles de la historia y sobre todo, que nos dijera cómo estaba ella. Algo que para nuestra alegría, también ha sucedido.

El explosivo audio de la joven cuyo nombre empieza por Y

“Fue como una película de Disney, muy loco, muy intenso… En 6 horas nos tatuamos y me asusté un poco porque me pidió matrimonio, me dio un anillo y pensé, este chico está loco… Me fui, me fue a buscar hasta Valencia, luego se vino a Chile… él me contó, había firmado un contrato… Es una situación de mierda, me voló la cabeza todas las cosas que este loco de mierda hizo por mí. Así que nada, él está soltero, yo estoy en un momento raro porque salí de una relación de 10 años y no quiero volver a entrar en otra relación…”.

Lucas se ha emocionado al escuchar a la chica que le había robado el corazón y ha querido contarnos su verdad sobre el anillo. “Estaba en medio de un festival Techno buscando una alianza para regalársela, encontré a un chico en el baño y le convencí para que me lo vendiera…”.

Esto es solo el principio de una historia llena de detalles que te van a dejar ojiplático y que puedes encontrar en el programa completo de ‘El Loco amor’ en Mediaset Infinity.