Los tips para enamorar de Oriana: “Depilados, tener que buscar entre los matorrales me da mucho asco”

19 SEP 2025 - 14:01h.

Oriana Marzoli estrena sección en 'El loco amor' y nos muestra su lado más conservador: “Necesito sentir para tener a alguien encima”

Oriana Marzoli ha estrenado sección en ‘El loco amor’, el programa de parejas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity. La colaboradora ha sacado su pizarra y nos ha dado algunos de sus mejores tips para enamorar. Y por si fuera poco, también nos ha contado algún que otro secreto.

Los tips de Oriana para enamorar

Ducha diaria en profundidad. Un tema muy importante para Oriana Marzoli y Sebastián Gallego porque son conscientes de que, aunque se duchen todos los días, hay gente que parece que no se ha duchado.

Depilado o no depilado. En este tema, los presentadores han intercambiado sus opiniones porque a Sebastián le gustan los hombres con pelo y Oriana prefiere los depilados, eso sí, no los tipo codorniz, pero eso de “tener que buscar entre los matorrales, no, me da mucho asco”. Han coincidido en que semi depilado es la mejor opción.

En mitad del debate peludo, Lucas se ha presentado voluntario para mostrar su torso completamente depilado y aunque Oriana, ha sentido que buscaba protagonismo, le han dado el visto bueno y nos ha enseñado “bultos que no conocía en el cuerpo humano”.

Nunca sexo en la primera cita. En este tema, Oriana nos ha explicado que ella jamás pasa “a la tercera base” en una primera cita “no me entrar ganas de tener a nadie encima” y Esther le ha dado la razón, pero el resto de presentes en el plató le ha dicho que ellos se dejaban llevar.

Piropos que conquistan. Orina nos ha confesado que a ella le gusta que le digan piropos sobre su sonrisa, su cuerpazo o que no tiene nada que ver con la imagen que da en redes sociales. Sergio ha aprovechado para soltar un piropo que ha dejado a todos sin palabras. Descubre todos los consejos y piropos en el programa completo que ya puedes ver en Mediaset Infinity.