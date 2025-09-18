telecinco.es 18 SEP 2025 - 14:04h.

Vuelve a ver el programa 4 de 'El loco amor' completo en Mediaset Infinity

Alexandra acepta el reto de Oriana y se plantean un cambio de look para la próxima semana

Compartir







Cuatro días son muchos días y Oriana Marzoli no ha podido contenerse más. Nada más saludar a Alexandra, la joven inconquistable del programa ‘El Loco amor’ que se emite de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, no ha aguantado más y le ha mostrado su opinión sobre sus arriesgados looks.

Educadísima como siempre, Oriana ha aprovechado la entrada de Alexandra en el plató para lanzar la bomba “Eres guapísima, pero no entiendo tus looks, ¿Por qué te haces esos a ti misma? Esos lazos…”. Alexandra se ha tomado muy bien la crítica y le ha dicho que a ella le gustaban muchos sus lazos y sus outfit rollo otaku, de hecho, le ha propuesto prestarle uno de sus lazos.

El presentador ha aprovechado el momento para proponerles a ambas que se intercambiaran los looks, algo que sería fantasía, pero que no sabemos si llegará a suceder. Lo que sí es muy probable, es que Oriana consiga que Alexandra acepte un cambio de look para la próxima semana.

Oriana Marzoli le ha propuesto ser ella la que elija sus próximos outfits para sacarle el máximo partido a su belleza natural. Alexandra parece muy segura de su rollito, pero igual un toque de Oriana nunca viene mal.

Alexandra quiere saber qué piensa su postulante a conquistador de sus looks

Durante su primer encuentro y en modo entrevista, Alexandra ha querido saber qué pensaba de su look un chico que la acababa de conocer y que no tenía ya una opinión formada sobre ella. Lucas, su primer postulante a conquistador, no ha dudado y el ha dicho que le gustaba mucho su rollo y que parecía un rock star.

Oriana no aguanta más a Sergio

Cansada del rollito fan y convencida de que Alexandra no tiene nada que hacer con él, Oriana tampoco se ha cortado en pedirle a la inconquistable que expulse a Sergio “No quiero tener a un fan babeando por mí, me da pereza”.