Tras una suposición de Oriana Marzoli, Sebastián Gallego deja caer la interesante información que le ha llegado de redacción de dos conquistadores

VER PROGRAMA COMPLETO | Arrancan las primeras citas con los conquistadores

Después de que corriese el rumor de que existía una química evidente entre los solteros inconquistables de 'El loco amor', en este nuevo programa del que podrás disfrutar de lunes a viernes en Mediaset Infinity llega un nuevo rumor a los oídos del presentador Sebastián Gallego.

Era Oriana Marzoli quien, sin darse cuenta, relacionaba inocentemente a dos de los conquistadores del dating show al percatarse de que ambos contaban con una actitud "puritana". Lo que ella no se esperaba es lo que iba a anunciar a raíz de esta suposición Sebastián Gallego: "No quiero ser malo, a mi no me sale. A mí la redacción del programa me ha contado cositas. Yo lo que quiero es que lo cuente ella para no contarlas yo".

Con el asombro del plató, Claudia acaba por confesar qué fue lo que comentó sobre cierto conquistador de Alexandra, información que puedes descubrir dando play al video. "Quizás sea más tu tipo él que Marc, a pesar de que lo quieras seguir conociendo pero no con citas sexuales", deja caer el presentador. Una aclaración que acaba por confirmar la conquistadora.