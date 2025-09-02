De Bárbara Rey a Valeria Mazza, así bailaron las estrellas de Telecinco en el FesTVal de Vitoria

El FesTVal brilló con la presentación de 'Bailando con las Estrellas' que presentó en exclusiva a sus concursantes

La calle opina: ¿a quiénes querrían ver en 'Bailando con las Estrellas'?

El Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal) vivió una de sus jornadas más animadas cuando la alfombra naranja se transformó en una auténtica pista de baile. Presentadores, concursantes y jurados de 'Bailando con las Estrellas', el nuevo formato que llegará a Telecinco el 13 de septiembre, cambiaron el tradicional "desfile" por divertidos y personalísimos pasos de baile.

La ocasión era especial: no solo estaban presentando el formato en uno de los festivales más importantes de la industria audiovisual española, sino también se estaban dando a conocer. Hasta esta tarde, no se habían desvelado los nombres de los participantes de este fascinante concurso. Ahora los conocemos: Bárbara Rey, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure, Aless Gibaja y Anabel Pantoja, aunque esta última no pudo asistir al evento.

Durante la presentación, tuvimos la ocasión de ver cómo se presenta cada uno de los participantes a este certamen. Están los que tienen aptitudes naturales para el baile, los que hacen algún deporte o entrenan en alguna disciplina que los ayuda a coordinar mejor o a tener cierta elasticidad de movimientos, y también están los que no bailan nada de nada, pero que buscarán divertirse y sobre todo, entretener al público. En este vídeo, podemos ver quién es quién:

Inma Casal y Pelayo Díaz: los nuevos jurados

Entre las novedades más destacadas del jurado se encuentran Inma Casal y Pelayo Díaz, dos incorporaciones que prometen dar mucho que hablar. Casal, conocida por su trayectoria en el mundo de la comunicación y su paso por diversos programas televisivos, expresó su emoción por formar parte de este nuevo proyecto.

Por su parte, Pelayo Díaz, no pudo ocultar su entusiasmo por esta nueva aventura profesional. Su incorporación al jurado aporta frescura y una visión contemporánea que sin duda conectará con las nuevas generaciones de espectadores. Y no es un dato menor destacar que Pelayo Díaz se convirtió en uno de los más solicitados de la alfombra naranja, donde no pararon de pedirle fotos. Su popularidad entre el público asistente fue evidente, confirmando su estatus como una de las figuras más queridas del panorama televisivo actual.

Bárbara Rey: la reina de la alfombra naranja

Entre los invitados más comentados de la alfombra naranja estuvo Bárbara Rey, ya confirmada oficialmente como concursante de 'Bailando con las Estrellas'. La veterana artista de 75 años se convirtió en una de las grandes protagonistas de la jornada, siendo una de las participantes más esperadas de esta segunda edición del programa. El público no dejó de expresar su admiración hacia la actriz, diciéndole constantemente que estaba "preciosa", lo que evidenció el cariño que continúa despertando entre sus seguidores. Durante su paso por el evento, Rey compartió algunas reflexiones sobre su trayectoria profesional y los cambios que ha experimentado su vida desde que alcanzó la fama, hablando sobre los "caprichos" que se ha permitido a lo largo de los años.

El ambiente festivo y distendido que se vivió en la alfombra naranja del FesTVal demostró que 'Bailando con las Estrellas' llega a Telecinco con una propuesta fresca, divertida y llena de personalidades que prometen hacer las delicias del público. ¡Dale play al vídeo y descubre todos los detalles de la alfombra naranja!

El dúo explosivo: Jesús Vázquez y Valeria Mazza

Los presentadores del programa, Jesús Vázquez y Valeria Mazza, también fueron protagonistas destacados de la jornada. Vázquez, con su dilatada experiencia al frente de diversos formatos de éxito en Telecinco, se mostró confiado ante este nuevo desafío profesional.

La modelo y presentadora argentina Valeria Mazza esperaba con ansias repetir pareja con Jesús en este programa en el que ya brillaron juntos en la temporada anterior.