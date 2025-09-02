Aless Gibaja se sincera sobre su participación en 'Bailando con las estrellas': "Todos bailan menos yo"

En la alfombra naranja del FesTVal tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con el influencer y, como era de esperar, no nos defraudó con unas declaraciones tan sinceras como divertidas, ¡dale play!

En la alfombra naranja del FesTVal tuvimos la oportunidad de charlar en exclusiva con uno de los concursantes más esperados de la nueva edición de 'Bailando con las Estrellas': Aless Gibaja. Con la honestidad que tanto lo caracteriza, Aless no se anduvo con rodeos cuando hablamos de sus expectativas para el concurso.

"Mis rivales son todos porque bailan todos, menos yo", se sinceró entre risas, demostrando que su sentido del humor sigue intacto a pesar de los nervios. Porque sí, reconoce que está nervioso, pero también emocionado: "Es como una batidora de sentimientos: nervios, ganas, miedo, un mix", nos explicó.

Pero la cosa no queda ahí. Cuando indagamos un poco más sobre quiénes considera sus mayores rivales en la pista de baile, Aless encontró algunos compañeros de "infortunio": "Creo que Sara Escudero y Manu Tenorio tampoco bailan mucho". Una declaración que seguramente no habrá pasado desapercibida para la humorista y el cantante, que también forman parte del casting oficial.

Lo que más nos llamó la atención durante la entrevista fue su actitud relajada pero realista. Sabe perfectamente en qué se está metiendo y no intenta vender una imagen que no es. Es consciente de que le espera mucho trabajo duro, pero también está dispuesto a disfrutar cada momento del proceso.

El influencer, que se ha ganado el cariño del público con sus frases icónicas y su personalidad única, promete ser uno de los participantes más auténticos de esta segunda edición. Su meta no es ganar, sino vivir la experiencia al máximo.

Entre bromas y nervios, Aless Gibaja se prepara para subirse a una pista de baile donde, efectivamente, casi todos sus compañeros tienen alguna ventaja sobre él. Pero si algo hemos aprendido de este personaje es que siempre consigue sorprendernos.

¿Será capaz de demostrar que el carisma puede ganar a la técnica? ¿O acabará confirmando que efectivamente "no baila nada"? Solo hay una forma de averiguarlo: siguiendo su paso por 'Bailando con las Estrellas' cuando arranque esta esperada segunda temporada. ¡Dale play y no te pierdas las declaraciones de Aless Gibaja en nuestra entrevista exclusiva desde Vitoria-Gasteiz!