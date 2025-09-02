Del respeto al miedo: así hablan los concursantes de su rival más fuerte en 'Bailando con las Estrellas'

Hay un concursante señalado por todos sus compañeros en 'Bailando con las Estrellas' como el gran rival a batir, y te lo cuentan en exclusiva, ¡dale play!

Además, de Bárbara Rey a Valeria Mazza, así bailaron las estrellas de Telecinco en el FesTVal de Vitoria

La alfombra naranja de FestVal de Vitoria-Gasteiz se convirtió en un confesionario donde los concursantes de 'Bailando con las Estrellas' revelaron sus cartas. Y todas apuntan en la misma dirección. Las declaraciones no pudieron ser más claras. Hay un concursante al que todos miran de reojo. Y es que cuando medio plató coincide en señalar al mismo nombre, algo sabrá hacer bien este hombre.

"He compartido programa anteriormente con él, sé que es muy currante y muy talentoso", nos contaba Nerea Rodríguez con una mezcla de respeto y terror que solo pueden inspirar los verdaderos rivales. La cantante de 'OT 2017', que no se anda con rodeos, reconoce el poderío del adversario. Porque claro, compartir el universo de un concurso de televisión con alguien es como dormir con el enemigo: sabes de primera mano de qué madera está hecho.

Pero si Nerea habla desde la experiencia del talent show, Nona Sobo lo hace desde el rumor y el boca a boca. "No lo conocía, pero sí que me han dicho que baila muy bien", comenta la actriz con esa honestidad brutal que la caracteriza. Es decir, que ni siquiera hace falta conocer al tipo para saber que viene a por todas.

Y luego está Aless Gibaja, que directamente se queda sin palabras: "¡Es como Oh my God!". Traducción libre: El concursante señalado es un pelotazo andante que va a arrasar con todo lo que se ponga por delante. El influencer no puede ni articular una frase completa cuando habla del tema. Eso sí que es respeto reverencial.

Pero quien realmente nos ha dejado con la boca abierta ha sido Tania Medina, la exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes', que logra la hazaña de convertir el miedo en una declaración de amor platónico: "No es que me asuste, lo admiro porque me parece una persona que desprende mucho, que tiene como un alma muy linda".

Pero no todo gira en torno al fenómeno del que hablan. El señalado, con esa elegancia que lo caracteriza, ha querido repartir protagonismo y poner el foco en otra concursante: "Creo que Anabel tiene el ritmo en las venas y va a dar un campanazo". Así que ahí tenemos otra bomba a punto de explotar en la pista.

Lo cierto es que estas confesiones han dibujado un panorama fascinante. Los concursantes van tanteando al enemigo, reconociendo virtudes ajenas con una mezcla de deportividad y nerviosismo que solo se ve cuando uno sabe que la competencia va a ser feroz.

El programa promete ser una batalla épica donde cada paso contará, cada giro será decisivo y cada caída, dolorosa. Porque cuando todos coinciden en señalar al mismo rival, es que ese rival va en serio. ¡Dale play al vídeo y descubre al señalado y a todas las rivalidades de 'Bailando con las estrellas'!