Eugeny Alemany habla con Sara, concursante de 'Agárrate al sillón' y la que fuera niña del exorcista en el parque de atracciones

En un nuevo programa de 'Agárrate al sillón' con Eugeny Alemany, recibía a Rafa Castaño en el plató y a los que eran los seis contrincantes que iban a luchar contra el concursante.

Sara, una de estas seis contrincantes, de profesión "programadora web", pero que sorprendía al contar uno de los trabajos a los que se dedicó en el pasado cuando llegaba su momento de competir en nuestro programa.

Así es Sara, la que fuera la niña del exorcista en La casa del terror del parque de atracciones

"Fijaos bien en este rostro angelical porque la veis muy sonriente y muy simpática, pero igual alguna vez habéis ido a un parque de atracciones y esta mujer os ha dado un susto de muerte", entonaba el presentador.

Momento en el que Sara confesaba haber trabajado como "la niña del exorcista" en el parque de atracciones, concretamente en La casa del terror, la que explicaba lo que hacía: "Me lo pasaba bomba, la verdad, no te lo voy a negar". Y relataba las muchas cosas que la gente ha llegado a perder mientras vivían estos momentos de pánico.