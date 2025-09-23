Lara Guerra 23 SEP 2025 - 03:07h.

Luis Pliego explica lo que supuso conseguir las imágenes de Genoveva y Federico en 'El precio de...'

'El precio de...' muestra tras 35 años ocultas, las imágenes prohibidas del rey Juan Carlos desnudo en un yate: "Fue completamente inesperado"

Cerca de los dos años después de la publicación de unas polémicas imágenes de Federico de Dinamarca junto a Genoveva Casanova; la exmujer de Cayetano Martíez de Irujo sienta en el banquillo a los responsables de la revista Lecturas. En este contexto, 'El precio de...' programa de Santi Acosta, analiza junto a Luis Pliego y otros relacionados las imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Pepelu Dueñas, paparazzi que contribuyó en las 14 instantáneas realizadas a Genoveva y Federico de Dinamarca, explica que "fue un reportaje que lo trabajamos muy bien y salió redondo". Sandra Aladro comenta que estaba reunida aquí día cuando de repente le llegó una llamada de Pepelu, sin embargo no pudo cogérselo y le pidió que le contara que sucedía y ahí él le escribió: "He fotografiado a Genoveva Casanova con un hombre que parece Federico de Dinamarca"

Pepelu detalla que "aunque hay gente que a día de hoy no se lo puede creer, yo me encontraba buscando sitio para aparcar cerca del Retiro y vi a Genoveva con un hombre. Mi chip periodístico me hizo pensar que podía ser su nueva pareja y yo desde el coche cogí la cámara y les hice una foto entrando en su casa. En ese momento miré las imágenes y le vi el parecido a Federico de Dinamarca y avisé a mis compañeros

Así pues, el paparazzi asegura que "sobre las ocho y media llegó un coche y recogió a ambos, hicimos el seguimiento y nos llevaron hacia el restaurante en el que cenaron los dos. decidimos cenar en un reservado, nos quedamos escondidos y salieron los últimos; una señal de que no querían que los vieran y ahí les recogió el mismo coche. Conseguimos adelantar e hicimos una foto en casa de Genoveva. Él salió a las ocho de la mañana dando vueltas por el barrio hasta que le recogió otro coche del cuerpo diplomático de la embajada de Dinamarca. Creo que no era la primera vez que iba ahí".

Luis Pliego explica que "me citaron con la agencia de fotógrafos más grande de este país y en un portátil me lo pusieron delante y digo '¿Es Federico de Dinamarca?'. Pensé que no podía ser porque aunque solo estuvieran tomando algo en una cafetería ya era una noticia. No tardamos mucho en negociar esa imágenes porque si lo tienes ¿Cómo no vas a darlo?

Ese reportaje superó los 100.000 euros en todo el mundo, pero sobre todo fue uno de esos reportajes en lo que lo más trascedente fue lo que supuso", detalla Aladro. Pliego asegura que esto "puso en entredicho al heredero".

Luis Pliego se sienta en los juzgados por la publicación de las fotografías de Genoveva

Casi dos años después de estas fotografías, esta misma mañana, Luis Pliego y parte del equipo de su revista 'Lecturas', se sentaban en el juzgado para testificar por la demanda que ha impuesto contra ellos. Sobre esto, el colaborador explica que "hemos ido 15 personas. nos decía el personal judicial que nunca habían visto a tanta gente declarando por un caso".

Por último, explica que "no puedo cotar como ha ido la declaración y hasta que no haya sentencia no quiero decir nada, pero si puedo decir que mi declaración he resaltado la importancia de estas fotografías. Por supuesto es periodismo". Tras esto, Santi Acosta le pregunta la cantidad de dinero que pide Genoveva por la publicación de las imágenes; a lo que él responde: "Un millón de euros".

'El precio de...' muestra las imágenes prohibidas del emérito desnudo tras 35 años ocultas

El programa de Santi Acosta enseña en exclusiva las imágenes del rey Juan Carlos desnudo en un yate tras 35 años prohibidas.