Lara Guerra 23 SEP 2025 - 01:59h.

Antonio Montero explica el proceso para conseguir las imágenes del emérito en 'El precio de...'

Sergio López-Villar desvela en 'El precio de' todos los entresijos de las fotografías de Letizia Ortiz en biquini: "Estuve una semana con seis botellas de agua"

Santi Acosta llega con una nueva entrega de 'El precio de...' en la que se ofrece un exhaustivo documental sobre las fotografías y exclusivas más polémicas de la historia de nuestro país. Una de ellas son las imágenes prohibidas del Rey Juan Carlos desnudo en un yate, que tras 35 años ocultas, el programa las muestra en exclusiva.

Es una imagen captada en el verano del 89 por Antonio Montero, entre otros periodistas. "Aparece el rey boca arriba en la segunda cubierta, porque el barco Fortuna tenía dos. Sale completamente desnudo y la verdad, es una fotografía completamente inesperada; nunca piensas que vas a ir a hacer este tipo de foto. Ese barco era difícil de seguir por su potencia espectacular, y yo en esa época no tenía. Dimos con ello por un fallo de seguridad porque había un barco de guerra que acompañaba su barco por el horizonte, es decir había 700 policías desplazados en Mallorca y creo que eso justificaba la protección".

Bien pues, Montero explica que "aún así me sorprendió que, con dos lanchas de Guardia Civil dando vueltas al barco permanentemente y con todo lo que había por tierra, que consiguiéramos llegar cinco fotógrafos hasta ese acantilado. Tuvimos que trepar por unos pinos, nos destrozamos las piernas para llegar...".

Nos situamos en Mallorca, en el verano del 89 donde un grupo de paparazzi consigue el reportaje fotográfico más preciado, inimaginable. Así lo recuerda Fernando Sacristán: "Me tiemblan las manos con esta historia. Ese día había un atentado de ETA en Madrid y no salió el Fortuna a la hora de siempre, salió en torno a las 13:30 y llegó a una zona donde el Rey aparcaba. El rey subió, se tumbó y se quitó el bañador, y nos juntamos como 12 personas; pasamos horas haciendo fotos".

Fernando Sacristán: "El culpable de esas fotos fue del jefe de seguridad de la Zarzuela"

"Periodísticamente fue la bomba atómica, ¿Qué se hace con eso? ¿Qué trascendencia hay? ¿Cuánto vale? ¿Quién lo va a comprar?", confiesa Sacristán. Asimismo, el jefe de compras de Interviú explica que llamó a Antonio para contarle las imágenes que habían conseguido: "Me dijo que no quería ni verlas, que era un material que no se iba a publicar y no lo compramos".

Por otro lado, Fernando Sacristán detalla que el precio que tenían esas imágenes partían de un millón de dólares: "Nos estábamos enfrentando entre comillas, a un estado, a un rey y a un poder. Estábamos en el club náutico y entró Don Juan Carlos y dijo 'si queréis guerra la vais a tener'. El culpable de que esas fotos se hicieran fue del jefe de seguridad de la Zarzuela porque estuvimos horas a escasos metros y podíamos haber usado una cámara o podíamos haber usado un paquete bomba", confiesa.

