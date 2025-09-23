Avances
'Uno de GH 20', la fase final del casting de 'Gran Hermano', en exclusiva en Mediaset Infinity el lunes 29 de septiembre
Nagore Robles presentará este formato en el que, por primera vez, verás la última fase de casting de un grupo de aspirantes a 'Gran Hermano'
Vive por primera vez la fase final del casting de 'Gran Hermano' en directo
Llega un nuevo reality: 'Uno de GH 20', un espacio presentado por Nagore Robles en el que, por primera vez, podrás vivir en directo la última fase de casting de un grupo de aspirantes a 'Gran Hermano'.
¿Quién se convertirá en el elegido? Y, lo más importante, ¿A quién apoyarás? 'Uno de GH 20', este lunes 29 de septiembre en exclusiva, en Mediaset Infinity.