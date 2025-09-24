Leire Díez se enfrenta por sorpresa a su otro yo en una surrealista rueda de prensa: "Tú serás la marca blanca"
Hoy, Leire Díez ha visitado el plató de 'El programa de Ana Rosa' para compartir algo muy importante. Lo que no se esperaba era encontrarse con... otra Leire Díez. Carlos Latre, caracterizado como la periodista, la sorprendió justo antes de comenzar su 'rueda de prensa' en el programa.
Al verlo, Leire no podía creerlo y exclamaba:"¡Ay, Dios mío! Juraría que he tomado café y estoy viendo doble. La auténtica soy yo, tú serás la marca blanca", decía y ambos pasaron un buen rato respondiendo a las preguntas de los colaboradores.
A la cuestión de si han hablado alguna vez con Pedro Sánchez, Leire Díez aseguraba: "Yo no he hablado jamás con el presidente del Gobierno, por mi parte no." Carlos Latre, en su papel de Leire, respondía con humor: "Yo tampoco he hablado con el presidente del Gobierno. Últimamente no hablo con nadie del PSOE, más bien con los pesados que sois los periodistas de verdad". Leire no dudaba en estar de acuerdo con su imitador.
'Leire de marca blanca': "Ya veréis cuando saque mis memorias, vais a flipar"
Sobre sus memorias, la “Leire marca blanca” comentaba: "Soy una amante de la literatura, sobre todo de Umberto Uco... quiero decir, Umberto Eco. Ya veréis cuando saque mis memorias, vais a flipar. Va a salir de todo".
Por último, les preguntaron si habían manipulado el agua caliente para escaldar al teniente Balas. Leire respondía: "Yo soy más partidaria de que se den un jarro de agua fría, pero cada uno aquí... Yo no soy partidaria de quemar a nadie, como mucho, enfriar".