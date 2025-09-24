La reacción de la viuda del ganadero asesinado tras ser acusada: "No creo mi hermana haya dicho eso"

La reacción de la viuda del ganadero asesinado tras ser acusada por su propia hermana

Crimen del ganadero de Ribadesella: “Me preguntaron si creía que mi hermana había podido matar a Toño”

Las circunstancias que rodean el asesinato del ganadero de Ribadesella frente a su domicilio, presuntamente a manos de dos individuos encapuchados, continúan sin esclarecerse. Sin embargo, las recientes declaraciones de la cuñada de Toño han supuesto un giro inesperado en la investigación, centrando ahora la atención en María del Mar Berjón, esposa de la víctima.

Magdalena, cuñada de Toño, ha cambiado su versión: "Me preguntaron si creía que mi hermana había podido matar a Toño. De la mano les dije que no, casi me desmayo. Pero ahora, pasados los días, no sé qué contestarles." Ahora apunta a su hermana como posible sospechosa del crimen: "No sé si mi hermana me ha podido tender una trampa. Si fue ella, lo podía haber hecho cualquier día, no cuando yo estuviera allí".

Mar, viuda del ganadero asesinado: "Me mantengo en lo que vi, en lo que pasó y en lo que viví yo"

Ante estas acusaciones, ‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado con Mar, la viuda de Toño, quien responde: "Quien dijo que dudaba, no creo que mi hermana haya dicho eso." Además, ha añadido que no está al tanto de las noticias que se publican sobre el caso: "No leo medios, no leo nada. Ya hablé una vez y lo que dije se transcribió y se escribió de una manera que yo no había dicho".

Por último, Mar mantiene su versión sobre los dos encapuchados: "Yo digo, dije y seguiré diciendo que me mantengo en lo que vi, en lo que pasó y en lo que viví yo. Sigo diciendo lo que ocurrió una, dos y diez mil veces, y las que necesiten. No hay más versiones ni conjeturas. Que los encuentren, lo demás no me importa".