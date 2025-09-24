Un joven muere en Sevilla tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza con una piedra durante una pelea en la calle

'El Programa de Ana Rosa' habla en directo con la familia del joven muerto recibir un fuerte golpe en la cabeza con un adoquín

Un joven de veinte años moría en Torreblanca, Sevilla, después de recibir un fuerte golpe en la cabeza con un adoquín tras una reyerta en la familia.

'El Programa de Ana Rosa' se ha desplazado hasta este municipio sevillano para hablar con la familia del fallecido, que pide justicia y que se cuente la verdad.

Visiblemente afectada por lo sucedido, la abuela de este joven no ha sido capaz ni de hablar durante nuestro directo: "Cayó en mis pies mi niño", ha dicho entre lágrimas.

Rocío, madre del joven muerto, ha asegurado que todo fue intencionado: "Según vamos sabiendo datos, llevaban dos días agrediéndolo. Le quitaron el dinero a mi hijo y querían que se le quitase de la cabeza que le había robado. Le dijeron también que iban a echarles pastillas a unas niñas para abusar de ellas y mi hijo les contestó que eso no lo iban a hacer de ninguna manera".

"Hay una menor que tiene mucho miedo porque estas personas están amenazado a todo el mundo. La madre ha dicho que la próxima iba a ser yo y ha llamado a mi madre para decírselo", ha continuado contándonos.

Además, Rocío ha asegurado que su hijo nunca había tenido ningún problema con sus agresores y que siempre estaban juntos. "Tenían que haber estado hace días en presión porque el día de antes apuñalaron a otro niño, agredieron a una persona adulta y le bajaron sus braguitas a otra", ha denunciado esta madre que acaba de perder a su hijo.