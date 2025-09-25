telecinco.es 25 SEP 2025 - 15:45h.

La llegada de Fátima revoluciona a las conquistadoras de Marc Kitus: “Esto parece un convento de monjas”

La nueva postulante a conquistadora de Marc Kitus ha llegado al plató de ‘El loco amor’, el programa que se emite en Mediaset Infinity de lunes a viernes a las 14:00 horas, con las ideas muy claras y ha protagonizado un enfrentamiento directo con Claudia y Marta. ¿Cómo ha reaccionado el soltero inconquistable? ¿Ha aceptado Marc a Fátima cómo conquistadora?

Marc Kitus regresa asustado al plató tras conocer a Fátima, su nueva postulante a conquistadora

Tras unos minutos a solas en los que han hablado de sus planes de futuro, gustos y lugares de residencia, Marc ha regresado al plató sin saber si Fátima, su nueva postulante a conquistadora le había gustado o no. Puedes ver la mini cita al completo en el vídeo que encuentras sobre estas líneas.

Fátima carga contra sus posibles rivales en la conquista de Marc Kitus

Fátima es una chica que no tiene miedo a dar su opinión y no ha tenido ningún inconveniente en decir públicamente lo que pensaba de Claudia y Marta, las conquistadoras de Marc en ‘El loco amor’. Tiene claro que no deberían haber aguantado que se rieran de ellas y se ha mostrado especialmente crítica con Claudia, y con que Marta aceptara tener una primera cita sensual sin conocer a su inconquistable.

Descubre cómo han reaccionado las pretendientas de Marc sobre la actitud de Fátima, qué piensa Oriana de ella y sobre todo, cuál ha sido la decisión de Marc Kitus, en el vídeo principal del texto: ¿La ha dejado de conquistadora?