telecinco.es 22 SEP 2025 - 14:00h.

Marc y Marta se saltan las normas y mantienen una sensual conversación por Instagram

Marc Kitus ha llegado al plató contento y con sus chicas muy ilusionadas tras unas citas buenísimas, pero parece que no han dicho la verdad cuando han asegurado que el fin de semana se les ha hecho larguísimo. Sebastián Gallego y Oriana Marzoli nos han contado que Marta y el inconquistable parecen haber tenido contacto fuera de ‘El loco amor’, el programa de Mediaset Infinity que podéis ver de lunes a viernes a las 14:00 horas.

Las citas de Marc Kitus habían sido muy buenas y fruto de la emoción había intercambiado unas conversaciones con Marta por redes sociales. Una conversación que han intentado reproducir en el plató porque la conquistadora quería saber en qué tono Marc Kitus dijo eso de “puro fuego”, pero no han tenido mucho éxito.

Marc Kitus y Marta recrean su sensual conversación por redes sociales: “Dicho así suena a puro hielo”

Además, Oriana y Sebastián Gallego les han pillado y los jóvenes han terminado confesando que se habían saltado las normas y que habían tenido también conversaciones privadas, algo que no está permitido en ‘El loco amor’. El inconquistable ha querido aclarar que solo había hablado un día, pero sus conquistadoras se han molestado y han querido conocer todos los detalles.

Marta y Marc Kitus han aclarado que no se habían mandado fotos, pero que sí habían intercambiado audios. La conversación tenía pinta de haber sido muy larga y Sebastián Gallego le ha pedido al inconquistable que le dejara el teléfono para conocer al detalle la conversación de los jóvenes.

Marta se muere de la vergüenza al escuchar su conversación con Marc

Móvil en mano y haciendo un gran esfuerzo para leer sin tildes ni comas, Sebastián Gallego ha leído integra la conversación de Marc y Marta. Los jóvenes se han muerto de la vergüenza, pero a Claudia y a Camila no les ha hecho ninguna gracia. Las conquistadoras se han quedado de piedra y no sabían ni cómo reaccionar.

Poco a poco, la conversación va subiendo de tono y hasta la propia Oriana ha estallado. Nata, fresas, reels sensuales y detalles más picantes de una conversación de madrugada que ha terminado con Claudia y Camila a punto de abandonar ‘El loco amor’.