telecinco.es 23 SEP 2025 - 14:05h.

Claudia, conquistadora de Marc, está muy enfadada y todavía no sabe si quiere abandonar o no la conquista del joven en ‘El loco amor’

Ya puedes ver completo el programa 7 de 'El loco amor' AQUÍ

Compartir







Claudia ha entrado en plató de ‘El loco amor’, programa de Mediaset Infinity, monísima, pero muy enfadada. No ha querido ni darle un beso a Marc y aunque ha asegurado que no sabía si se quería marchar o no, todavía. Ha tomado la palabra y no se ha callado nada “creo que este chico está aquí para verse guapo desde su casa y la ha cogido a ella porque es la más desesperadita para que le haga casito… Haces el ridículo delante de todo el mundo para que te haga casito”.

Sergio no se lo ha tomado mal y ha vuelto a repetir que si no le interesan ni Claudia ni Camila “ya las hubiera chutado” con la llegada de Esther, su postulante a conquistadora. Ante el ambiente tan trágico que se vivía en plató, Sergio, conquistador de Alexandra, ha sido sincero y les ha dicho que no entendía tanto drama cuando habían venido a ‘El loco amor’ a jugar.

Camila pide a Marc que le demuestre su interés en una cita de clarificación

Camila ha tenido con Marc Kitus una cita de clarificación para mostrarle su enfado y pedirle que le demuestre su interés porque no tiene ningún problema en marcharse. Los solteros han vuelto a tratar el tema de la conversación por redes sociales que el inconquistable había tenido con Marta saltándose las normas de ‘El loco amor’ y han decidido darse un voto de confianza.

El soltero inconquistable se ha vuelto a disculpar, pero Camila ha insistido en que necesita hechos “me calmó un poco, se ha comprometido a dar más de sí y a actuar”. No te pierdas qué decisión toman las conquistadoras de Marc Kitus, de lunes a viernes en 'El loco amor' en Mediaset Infinity.

Sebastián Gallego destapa la caliente conversación entre Marc Kitus y su conquistadora Marta por redes sociales: “Esto está prohibido”

Marc Kitus ha llegado al plató contento y con sus chicas muy ilusionadas tras unas citas buenísimas, pero parece que no han dicho la verdad cuando han asegurado que el fin de semana se les ha hecho larguísimo. Sebastián Gallego y Oriana Marzoli nos han contado que Marta y el inconquistable parecen haber tenido contacto fuera de ‘El loco amor’.

La conversación completa de Marta y Marc Kitus por redes sociales