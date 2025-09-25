telecinco.es 25 SEP 2025 - 15:50h.

El plató se queda mudo ante un adiós inesperado en el bando de conquistadores de Alexandra: “Nos da penita”

“Deseo cumplido”, es lo primero que ha exclamado Alexandra, la soltera inconquistable de ‘El loco amor’ al conocer a Jorge, su primer conquistador “otaku y con energía femenina”. El postulante a conquistador de Alexandra ha llegado con muchas papeletas de quedarse y al verle, sus rivales han comenzado a temblar porque algo les decía que uno de los tres estaba a punto de marcharse. Sergio, Nadia u Otman, ¿Quién ha sido el expulsado?

Así ha sido el primer encuentro entre Alexandra y Jorge, su postulante a conquistador

“Soy un chico otaku con energía femenina”, ha comenzado a presentarse Jorge explicándole a Alexandra que no le gustaban mucho las presentaciones. A ella no le ha importado porque estaba feliz de conocerle y sentía que por primera vez tenía delante a su prototipo de chico. Eso sí, según pasaban los minutos, entre ellos ha surgido una primera red flag, que Jorge ha considera un problema.

De regreso al plató, Alexandra les ha contado con una gran sonrisa que le había encantado Jorge, su postulante a conquistador, de 29 años. El soltero ha causado sensación en el plató y han sido muchas las preguntas que Oriana Marzoli y Sebastián Gallego le han realizado.

Alexandra y Jorge le han explicado a Oriana Marzoli qué era ser un otaku, pero a la colaboradora le ha parecido “too much” que el postulante a conquistador llevara las uñas pintadas. El joven ha defendido su estilo ante los ataques de sus posibles rivales “me alegro de no parecerme nada a vosotros” y ha esperado nervioso a que Alexandra tomara una decisión

Nadia, Otman o Sergio, ¿Quién ha sido el expulsado?

Alexandra ha tenido clarísimo que quería que Jorge se sentara a conquistarla y ha tenido que tomar su primera gran decisión: decirle adiós a uno de sus tres conquistadores. Una decisión muy complicada, que ha llenado de tristeza el plató y que ya puedes ver con todo lujo de detalles en el vídeo principal de esta noticia.