Lucas, el postulante a conquistador de Alexandra regresa destrozado a ‘El loco amor’: “Estoy atravesando un momento muy complicado”
El soltero postulante a conquistador atraviesa un durísimo momento familiar y quiere darle explicaciones a Alexandra
Ya puedes ver todos los programas completo de 'El loco amor' AQUÍ
Alexandra, la soltera inconquistable de ‘El loco amor’, el dating show que Mediaset Infinity emite de lunes a viernes a las 14:00 horas, se ha quedado bloqueado cuando ha visto a Lucas, su polémico postulante a conquistador, regresar al plató. Sin embargo, el joven que ha entrado no tenía nada que ver con el que conocimos hace unos programas y le ha confesado el durísimo momento personal que está atravesando.
Tembloroso y lleno de dolor, Lucas le ha dado un gran abrazo a Alexandra, su soltera inconquistable. El postulante a conquistador no ha tenido que decir mucho porque la inconquistable ya sabía parte de lo que le sucedía, pero él, se ha armado de valor y le ha contado que estaba atravesando una situación muy complicada. Una terrible noticia que comparte en este vídeo y que ha dejado a todos impresionados.
Lucas salió del plató de 'El loco amor' y se subió a un avión rumbo a Chile
Además, Lucas le ha confesado a Alexandra que nada más salir del plató el pasado viernes, se subió a un avión y regresó a Chile para ver a la joven que le había robado el corazón: “Nada más salir, tenía sentimientos encontrados, necesitaba ver a esa persona. No me podía engañar y no lo dudé un segundo”.
Sebastián Gallego nos ha desvelado el nombre de la joven misteriosa y Lucas ha explicado que sus sentimientos hacia Yuli son muy fuertes y que no se arrepiente de haber estado con ella, aunque fueran solo unas horas. El postulante a conquistador también nos ha contado que se ha vuelto a tatuar “17-17", y explica también el porqué.