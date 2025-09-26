Ellas confiesan que se les cuelan preocupaciones del día a día y ellos piensan en el fútbol

Patricia Pardo comienza su sección de sexo en 'Vamos a ver' con un mapa de España: "¿Tiene más interés lo prohibido?"

Compartir







La sección de sexo de 'Vamos a ver' se pregunta en qué piensan las mujeres y los hombres mientras practican sexo. Algunas de ellas confiesan que se le cuelan preocupaciones del día a día como la lista de la compra o situaciones del trabajo o las tareas pendientes mientras que ellos reconocen que piensan en las alineaciones de equipos de fútbol, algo que no pasa desapercibido para Patricia Pardo.

Mientras que los hombres llegan al orgasmo en cinco minutos, las mujeres tardan veinte minutos de media, pero ¿qué se les pasa a hombres y mujeres por la cabeza mientras están en la cama practicando relaciones sexuales? Analizamos este experimento social (preguntando a pie de calle) junto a la psicóloga y sexólogoga Ana Lombardía.

Ana Lombardía analiza las diferentes distracciones de hombres y mujeres en la cama

La sexóloga nos cuenta que es bastante común tener estas distracciones mientras intimamos en la cama y que los hombres "sienten mucha presión por complacer a la mujer en la cama y que, como tienen la idea de que cuanto más duren, mejor va a ser, intentan distraerse con otras cosas para no centrarse en el placer". En el caso de los hombres la cuestión parece clara: lo hacen para retrasar la eyaculación, ¿pero qué ocurre con ellas?

"Cuando tienen un encuentro sexual realmente no están listas porque tienen todavía un montón de preocupaciones en la cabeza, tareas por hacer, un montón de carga mental. Entonces, cuando se meten en el acto sexual, muchas veces por complacer a mi pareja, porque yo realmente no tengo ganas, pero lo hago por ti, ahí me encuentro con que no soy capaz de desconectar porque no estoy lista, no era mi momento", señala la experta.

Además, Ana Lombardía quiere aclarar que el tema no es que ellos "siempre tengan ganas" sino que "ellos han empezado antes, lleva un rato elucubrando 'ay, pues cuando llegue, cuando te vea, te hago tal...', y a ti te pillan de cero. Yo estaba aquí, pensando en mis cosas, llegas con tu deseo de siete o de ocho y te abalanzas sobre mí, que estoy en un cero. Tienes que respetar mi ritmo y acercarte más suavemente para poder seducir".

El análisis de número de orgasmos entre hombres y mujeres relacionado con la orientación sexual

Por otro lado, Ana Lombardía quiere compartir los resultados de un estudio que le tiene fascinada y es en relación a la frecuencias de orgasmos entre hombres y mujeres y relacionado con la orientación sexual: "Las mujeres que se acuestan con otras mujeres tienen un 21% más de probabilidades de tener un orgasmo que cuando se acuesta con un hombre". Mientras tanto, por otro lado, "los hombres, cuando se acuestan con mujeres, tienen más orgasmos que cuando se acuestan con otros hombres".