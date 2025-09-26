Patricia Pardo homenajea a Marie Curie en 'Vamos a ver'

Patricia Pardo recuerda lo mal que lo pasó con las novatadas: "Fue humillante. Me hicieron pasear por la Gran Vía en pañales"

Compartir







En 'Vamos a ver', Patricia Pardo se caracteriza todos los viernes de alguien para rendir un homenaje y destacar la vida y obra de figuras relevantes. En el programa de hoy, viernes 26 de septiembre, Patricia Pardo se ha caracterizado de Marie Curie, la célebre científica polaca que cambió la historia de la ciencia.

El 10 de diciembre de 1911 fue la fecha en la que Marie Curie recibió su segundo Premio Nobel, un reconocimiento histórico al que asistieron más de 3.000 académicos, en su mayoría hombres, que se pusieron de pie para ovacionarla. Marie Curie se convirtió así en la primera mujer en recibir este galardón y, hasta el día de hoy, sigue siendo la única persona que ha obtenido dos premios Nobel en disciplinas diferentes: física y química.

Patricia Pardo, de Marie Curie: "Gracias a sus descubrimientos nació la radioterapia, un avance que ha salvado la vida a millones de personas"

Sus descubrimientos y su dedicación a la investigación científica sentaron las bases de numerosos avances, incluyendo la radioterapia, una técnica que ha salvado la vida a millones de personas en todo el mundo. Su labor pionera abrió camino a generaciones de científicas y consolidó su legado como una de las figuras más importantes de la historia de la ciencia.

Patricia Pardo ha resaltado la importancia de sus aportaciones: “Gracias a sus descubrimientos nació la radioterapia, un avance que ha salvado la vida a millones de personas. Esta semana se ha conmemorado el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer y, por eso, hoy en 'Vamos a ver' queremos rendir homenaje a Marie Curie y también a todos los que cada día luchan contra esta enfermedad: pacientes, sanitarios e investigadores que no se rinden en esta batalla. A todos ellos dedicamos el programa de hoy”.