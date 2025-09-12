Alberto Samperio 12 SEP 2025 - 14:20h.

La presentadora con ayuda de una sexóloga han hablado sobre un experimento social sobre el sexo

Patricia Pardo ha comenzado una nueva etapa de 'Vamos a ver' con una sección única hablando de sexo. El programa ha realizado un experimento social: ¿el envejecimiento significa el fin del placer sexual? La presentadora ha dado todas las claves con la ayuda de una sexóloga en el plató.

En primer lugar, Pardo ha mostrado un mapa de España en el que se ha señalado las provincias en las que más se practicaba el sexo. Teruel es la más fogosa con 8,1 veces al mes y en cambio Gerona tiene el dato más bajo con 5 veces al mes.

Tras esto, la presentadora ha explicado que el 24% de las personas de más de 65 años tiene relaciones al menos una vez por semana. Además, una reportera ha salido a la calle para preguntarle a la gente esta cuestión y ha habido respuestas de todo tipo.

La explicación de la sexóloga

La sexóloga Ana Lombardía ha comentado el experimento social que ha realizado 'Vamos a ver'. Patricia Pardo le ha comentado a Lombardía, tras ver las imágenes, que "veía a la gente muy fogosa" hablando de sexo en la calle y la especialista le ha dado algunas claves sobre lo que había visualizado.

"Les he visto bastante entusiasmados y es que efectivamente podemos disfrutar de la sexualidad toda la vida si nos apetece", ha detallado Ana. Sin embargo, la sexóloga ha señalado que la lívido cambia con el paso de los años: "Todo tiene edad y la sexualidad va cambiando a lo largo de la vida".

"¿Tiene más interés lo prohibido?", le ha preguntado Patricia Pardo. Y es que efectivamente, Lombardía le ha comentado que cuando vas cumpliendo años se va perdiendo más el miedo. "Eso me encanta. Quitarte tonterías de encima y complejos", ha confesado Pardo.