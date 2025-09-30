Le piden a su mejor amigo que sea el padre de su hijo: “Eres lo mejor que nos ha pasado”

Rati y Marian se conocieron en una pastelería, se enamoraron y allí también apareció Juan, su mejor amigo

La inesperada propuesta de Jorge Javier Vázquez a Joaquín Prat: “Si yo te lo pidiera…”

Compartir







Lo que empezó como una historia de amor entre harinas y vitrinas de dulces terminó convirtiéndose en un vínculo a tres. Rati y Marian, inseparables desde que el destino las cruzó en una pastelería, no solo encontraron el amor: también hallaron en Juan un amigo de los que ya casi no quedan. Cantó en su boda, compartió confidencias y hasta los hijos de ellas lo llaman “papá” sin serlo… hasta ahora.

La gran petición en el plató

Con Jorge como maestro de ceremonias, la pareja no dudó en mirar a los ojos a su amigo y lanzarle una petición que dejó a todos con la boca abierta:

“Juan, eres lo mejor que nos ha pasado. Queremos que seas el padre de nuestro hijo, que dones tu semilla… y que además seas su padrino”.

Él, entre nervios, risas y lágrimas, solo acertó a decir: “Por ellas lo hago”. Una respuesta que arrancó aplausos en el plató y un mar de emociones.