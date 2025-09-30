Logo de telecincotelecinco
La inesperada propuesta de Jorge Javier Vázquez a Joaquín Prat: “Si yo te lo pidiera…”

Joaquín Prat da paso a Jorge Javier VázquezRedacción digital Telecinco
Los pasos entre programas en Telecinco se han convertido en un clásico lleno de guiños, bromas y complicidad entre presentadores. Este martes, Joaquín Prat cerraba ‘El tiempo’ justo para dar paso a Jorge Javier Vázquez y  su ‘Diario’, pero lo que parecía un simple saludo se transformó en un momentazo muy divertido.

La propuesta de Jorge Javier

Con la naturalidad y el desparpajo que le caracterizan, Jorge Javier no dudó en sorprender a su compañero con una curiosa propuesta en directo:

“Joaquín, si yo te lo pidiera, ¿serías el padre de mi primer hijo biológico?”, lanzó sin previo aviso.

Prat, entre risas, respondió con ironía: “Pero… ¿otra pensión más?”. La ocurrencia arrancó carcajadas en el plató.

Buen humor y complicidad

Lejos de quedarse ahí, Jorge Javier remató con su habitual picardía: “Si será por dinero, ¡si tengo yo más que tú!”. Una frase que provocó todavía más risas antes de arrancar con el programa.

Joaquín, divertido, dio paso a su compañero con un “gracias, Jorge, qué grande eres”, demostrando la buena sintonía que ambos presentadores comparten en los directos.

