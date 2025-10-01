Ana Terradillos ha celebrado su cumpleaños con el equipo de 'La mirada crítica'

Ana Terradillos ha cumplido años este miércoles uno de octubre y lo ha celebrado como más le gusta, trabajando en 'La mirada crítica'. Como si de un día normal se tratase, la presentadora ha cumplido con su trabajo diario, pero lo que no se esperaba era que sus compañeros le habían preparado una emotiva sorpresa.

Ana Terradillos ha celebrado su cumpleaños durante el directo de 'La mirada crítica'

En pleno directo, el equipo al completo del programa ha felicitado a Terradillos con la canción de 'Cumpleaños feliz' en euskera y con un emotivo vídeo recopilatorio de sus mejores momentos en 'La mirada crítica'.

Antes de terminar, Vidal, uno de sus compañeros, le ha entregado un ramo de flores y le ha dedicado unas bonitas palabras de parte de todo el equipo: "Es un inmenso placer madrugar contigo todas las mañanas. Trabajar contigo no solamente es sencillo, además aprendemos todos una barbaridad".

Visiblemente emocionada, Terradillos ha tenido unas palabras de agradecimiento: "El placer es mutuo. Con este equipo al fin del mundo porque me hacéis brillar todos los días. Lo sé y lo aprecio a diario. Os quiero mucho".