La ternera y la charcutería, un bien de lujo: el motivo por el que se ha disparado su precio

¿Cuáles son las causas de la subida del precio de la ternera?

El precio del aceite, por las nubes: Los motivos de esta nueva subida

Compartir







El precio de la carne sigue al alza. En solo un año, la ternera y los productos de charcutería han subido un 12%, una escalada que vacía los bolsillos y ha provocado un cambio de hábitos en los consumidores. En las carnicerías, los carteles hablan por sí solos: cada día, los precios son más altos, y la ternera encabeza esta subida. Llenar hoy la nevera cuesta un 36% más que hace tres años. Ante esta situación, muchas familias han optado por reducir el consumo de carne. Por ello, la Organización de Consumidores ha solicitado que se baje el IVA de la carne del 10% al 4%, para que pase a considerarse un alimento básico.

En 'La mirada crítica', Giuseppe Aloisio, director general de la Asociación de Industrias de la Carne de España, ha explicado las causas de esta subida: "Es un alimento sujeto a la ley de la oferta y la demanda. Consumimos más carne de la que producimos, y hay escasez en el mercado, lo que hace que suban los precios. Hay menos carne porque hay menos animales, y eso es consecuencia de muchas políticas equivocadas que han perseguido al ganadero y comprometido la producción".

Giuseppe Aloisio: El relevo generacional en la ganadería de vacuno es lento, así que esto va para largo"

Sobre las variedades más afectadas, Aloisio señala: "Especialmente la carne de vacuno, porque hay menos animales. Además, ha habido un repunte en su consumo, probablemente por el auge de las hamburguesas, que son el plato favorito de muchos jóvenes".

Y sobre si los precios seguirán subiendo, advierte: "No creo que hayamos tocado techo. El relevo generacional en la ganadería de vacuno es lento, así que esto va para largo".