El infierno de Fran, un gitano que huyó de su casa tras ser obligado por sus padres a sacar "el demonio" de la homosexualidad

Esmeralda anima a su hija a seguir estudiando: así ha sido el encuentro en 'El diario de jorge'

Compartir







Entre Esmeralda y su hija Sheila ha existido una relación de amor y tensión. La madre de la joven de 20 años siempre ha estado oscilando entre la modernidad y la tradición gitana. Pero, por un lado, ha estrechado más cercanía con las estrictas reglas que vienen de antaño.

Así que no llevó nada bien que su hija se diese a la fuga el día de su boda. Sheila evitó la ceremonia con su novio. Pero a ello se le une que su pareja era payo, lo que generó un cisma en su familia porque su madre no lo aceptó en un principio. Esmeralda relata que el joven fue a su casa para recibir el apoyo de la familia de su novia. Pese a que en un primer momento no lo llevó bien, la mujer terminó aceptándolo por amor a su hija.

En mitad de estas trifulcas, Esmeralda también no supo encauzar que a su hija no le pudieran hacer la prueba del pañuelo. "No había nada ya...", cuenta. "La hinché 'a galletas' cuando me enteré", apostilla.

La conversación más sincera entre madre e hija

Digamos que Sheila, a ojos de su madre, es una gitana "liberal" y "moderna", lo que le ha generado durante años mucho 'shock'. Pero ahora, ha querido traerla a 'El diario de Jorge' para tener una conversación de lo más sincera con ella.

Sheila tiene como meta ser, o guardia civil, o modelo. Reconoce que es una joven muy comprometida con sus estudios. "Te he traido aquí para decirte que estoy muy orgullosa de ti, que eres muy estudiosa, muy buena niña y no necesitas ir a certámenes para que te pongan la corona porque ya la llevas puesta. Que el modelaje sea un hobbie, pero tus estudios van a ser tu futuro y te van a dar de comer", le transmite en directo.