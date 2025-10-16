Miguel Salazar Madrid, 16 OCT 2025 - 20:37h.

Débora intentaba buscar a su madre biológica, pero una hermana le ha confirmado que perdió la vida hace 2 años

Débora tiene 35 años y es de Málaga. La mujer llegaba a 'El diario de Jorge' con ilusión para intentar encontrar alguna respuesta que le diga dónde está su madre. Sin embargo, ha recibido la peor de las noticias en directo.

Jennifer, una hermana materna suya, le confirmaba que su madre había fallecido hace 2 años. "Me puse en contacto con un tio nuestro", le cuenta. Tras ello, la malagueña era realista y aseguraba que ya le había llegado algún "rumor". "Tenía una pequeña esperanza", comparte.

La dura historia de Débora

Su historia comienza cuando sus padres no podían hacerse cargo de ella cuando era pequeña. Por un lado, su madre sentía miedo si iba a casa de sus padres con un bebé, ya que la tuvo cuando tenía 16 años. Su padre no pudo cuidar de ella "por temas de trabajo". Así que este decidió llevarla a Zaragoza junto a unos amigos suyos. Desde los 3 hasta los 6 años estuvo con él.

Tras ello, se planteó la posibilidad de que su abuela se quedase con ella. Pero esta se negó rotundamente y Débora lo supo todo en una fuerte discusión con su padre que nunca olvidará. "Me metí en un centro de acogida. Sentía que él quería pero que no podía", relata.

Así que de su madre no tiene ninguna noticia desde los 16 años. Creció, pese a las circustancias, siendo una niña "feliz". A esa edad todo cambió porque a su padre le detectaron un cáncer terminal y falleció. Débora, tal y como cuenta, se volvió "rebelde". Y empieza a vivir con una tía suya con al que tuvo fuertes encontronazos.

En esa etapa, su madre intentó ponerse en contacto con ella pero le ignoró por la "rabia" y el "rechazo" que tenía hacia ella. "Una vez iba a quedar con ella y mi tía y ella no se presentó", cuenta. Hace 2 años, coincidiendo con su fallecimiento, fue la última vez que Débora quiso ponerse en contacto con su madre hasta el día de hoy.